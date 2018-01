Nintendo Switch Giochi In Uscita Nel 2018

Una lista enorme di giochi in arrivo per Nintendo Switch : spunta un leak su Amazon USA : Nintendo Switch ha chiuso un anno decisamente proficuo, sia per le casse della Casa di Kyoto che per la line up che la piattaforma ibrida è riuscita ad assicurare ai giocatori nel corso del 2017. Nel 2018 sono in arrivo tantissime novità, a cominciare da una lista enorme di possibili giochi in arrivo sulla console: secondo un corposo leak di Amazon USA, infatti, è in arrivo più di qualche sorpresa. Il leak arriva da un utente di Reddit ...

Il team Xecuter torna in scena su Nintendo Switch con un modchip : ll team Xecuter,molto conosciuto per le mod su Xbox360, hanno annunciato un prodotto che dovrebbe abilitare un firmware personalizzato su tutte le console Switch.Il “prodotto”, che molto probabilmente sarà una sorta di modchip, dovrebbe abilitare un CFW permanente e un homebrew “su tutte le console”.Come prova arriva un video( a fine articolo) che indica il logo Xecuter al momento del boot, molto probabilmente grazie a ...

Arriva Switch Appstore : un nuovo store per homebrew - tool per Nintendo Switch : La conferenza al 34C3 da parte dei grandi hacker come Plutoo, Derrek, e Naehrwert ha risvegliato alcuni utenti e sviluppatori della scena hacking della nuova console Nintendo Switch.Il rilascio di homebrew e tool per questa nuova console è appena iniziato.Se conoscete brewology o vitadb,due siti costantemente aggiornati in cui è possibile trovare ogni singolo homebrew, plug-in e tool per la console PSVITA,vi segnaliamo l’arrivo di Switch ...

Nintendo Switch : la console è tra gli oggetti tech più desiderati dal pubblico americano : L'anno appena passato ha visto l'uscita dell'apprezzatissimo Nintendo Switch, la console ibrida che ha fatto registrare, e registra tutt'ora, numeri veramente ottimi. Gli ultimi dati ci parlavano dell'incredibile successo che la console ha riscosso in Giappone, in soli 9 mesi Switch ha venduto quanto Wii U ha fatto nel suo intero ciclo vitale, ma a quanto pare l'ibrida della Grande N gode di successo anche negli USA.Lo si evince da una ...

Uscite di gennaio 2018 : ecco i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch e mobile : Come abbiamo già evidenziato in diversi frangenti, il 2017 è stato un anno di Uscite videoludiche a dir poco spettacolare. E l'anno appena iniziato non sarà da meno, perché tra le Uscite di gennaio 2018 ci sono un paio di titoli che non dovete assolutamente perdere. Vediamo insieme la lista dei videogiochi più attesi. Si inizia l'11 gennaio con un tris di Uscite per Nintendo Switch, che andranno a rimpolpare la corposa line up della ...

Giochi Pirata Sempre Più Vicini Su Nintendo Switch : Gli hacker sono Vicinissimi al rilascio dell’hack definitivo per Nintendo Switch: presto arriveranno homebrew e Giochi Pirata sulla console Nintendo Nintendo Switch Hack e Giochi Pirata Sempre più Vicini! Grandi, grandissime novità sono in arrivo per tutti i possessori di Nintendo Switch e per tutti quelli che sono intenzionati ad acquistare la console. A quanto pare infatti un […]

Giochi pirata su Nintendo Switch? Questi hacker dicono che arriveranno presto : L'homebrew potrebbe diventare una realtà su Nintendo Switch: stiamo parlando di software "fatto in casa" che aprirebbe le porte ai Giochi pirata sulla console della casa giapponese, insomma un launcher homebrew potrebbe arrivare "presto". Lo hanno confermato gli hacker Plutoo, Derrek e Naehrwert, che questa settimana hanno partecipato alla conferenza di hacking 34C3 in Germania. Hanno confermato che stanno lavorando con il team per finalizzare ...

[Switch]RetroArch e SNES9x 2010 arrivano sul Nintendo Switch : Il team Libretro festeggia l’arrivo su Nintendo Switch del port di RetroArch e SNES9x 2010 grazie allo sviluppatore mission2000.Naturalmente è nelle prime fasi di sviluppo non è ancora avviabile per gli utenti finali , in quanto manca un launcher per applicazioni homebrew. Inoltre, la ROM deve essere inserita in un file system SquashFS , che a sua volta deve essere incorporata nel file binario.Un vero rompicapo per gli utenti.In attesa di ...

Nintendo Switch - e chi se lo aspettava : il CEO parla del successo e del futuro della console : Nintendo Switch chiuderà un 2017 a dir poco stellare, in termini di vendite, popolarità e line up di titoli disponibili sul mercato. Il CEO di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ha dichiarato che la compagnia vuole accrescere maggiormente questo successo nel corso del prossimo anno fiscale. In un'intervista con Kyoto Shimbun, infatti, il CEO della Casa di Kyoto ha dichiarato che l'obiettivo della società è quello di portare Nintendo Switch a ...

[Switch]La Nintendo Switch “piegata” al 34C3 da Plutoo - Derrek e naehrwert : La conferenza al 34C3 del Nintendo Switch è finita poche ore fa con tante sorprese.Gli sviluppatori talentuosi Plutoo, Derrek e naehrwert hanno mostrato ancora una volta la fragilità del sistema di sicurezza dell’ultima console Nintendo,la Nintendo Switch.In parole povere ora è possibile ottenere l’accesso al file system,alla rete,alla porta USB e controller ed è possibile produrre grafica semplice, ma senza rendering ...

Per Nintendo i DLC nei giochi per Switch sono un beneficio - ecco perché : La politica dei DLC ha ormai invaso l'intero mercato videoludico: anche Nintendo, con la sua nuova piattaforma Switch, non si è sottratta alle leggi economiche dei contenuti post lancio a pagamento per molti dei videogiochi che compongono la sua attuale line up. La compagnia, tuttavia, è ampiamente favorevole all'idea di monetizzare con questo tipo di add on, anche perché la natura stessa di Nintendo Switch permette una buona sinergia con i DLC, ...

Nintendo Switch - online a pagamento e card 64 GB rinviate al 2019? : Rinvii in casa Nintendo, le game card da 64 GB e il servizio online a pagamento (questo per fortuna) potrebbero non vedere la luce nel 2018 per una serie di problemi. Nintendo infatti ha posticipato al 2019 il lancio della Game card da 64 GB per Nintendo. È in arrivo quindi un brutto regalo di fine anno soprattutto per i grossi publisher che avevano in programma per il prossimo anno il lancio di giochi più grandi dal punto di vista dei ...

Il 34c3 inizia oggi.Nel mirino la Nintendo Switch : Come ogni anno dal 27 al 30 dicembre la conferenza europea sugli hacker, nota come “Chaos community congress”, alias C3, inizia oggi (27 dicembre). Gli anni precedenti hanno visto al C3 anche discussioni su Wii, PS3, 3ds e molte altre console e quest’anno la Nintendo Switch è nel mirino per informazioni dettagliate sul suo sistema di sicurezza .Il programma disponibile a questo indirizzo vede la conferenza hacking della ...

[Switch]Nintendo elimina il gioco nascosto del NES dopo l’aggiornamento a 4.0.0 : Finora ogni Nintendo switch nascondeva un gioco NES di Golf nel sistema. È stato rimosso nell’ultimo aggiornamento, 4.0.0.Sebbene la sua inclusione non sia mai stata spiegata ufficialmente, tutto indica che è stato un tributo a Satoru Iwata , il quarto presidente di Nintendo morto nel 2015. Infatti, per sbloccarlo,bisognava impostare la data della console all’11 luglio, giorno della morte di Iwata,insieme a una combo con il movimento ...