Niente relazioni sentimentali tra colleghi Umiliati e licenziati se non

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Il call center romano Euro Contact srl, diretto dai dirigenti Rosa Fiorini e Cesare Porrà, è finito sotto accusa dopo le denunce di lavoratori che lamentavano le rigide regole a cui dovevano sottostare per non perdere il posto di lavoro. Come riporta Il Correrie della SeraLa prima regola del «metodo della Fenice»:tra. La seconda: mai aiutare il compagno di lavoro in difficoltà, anzi lasciarlo sbagliare, così che i superiori lo possano umiliare. La terza: divieto categorico di uscire la sera in gruppo senza i capi.A far partire le indagini sarebbe stata proprio la testimonianza di una giovane dipendente che avrebbe denunciato il clima lavorativo del call center, da cui è stata poi licenziataNel giugno del 2016 sarebbe stata allontanata per aver intrecciato una relazione con un team leader, pure lui ...