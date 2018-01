New York | accelera Agilent Technologies

Specialisti digitali al museo. Siamo andati al MoMA di New York : Un gruppo di curatori al MoMA ha sentito il bisogno di esprimere la propria posizione nei confronti di un'operazione politica razzista, attraverso una chiara dimostrazione delle pericolose ...

Vola a New York Toll Brothers : Seduta decisamente positiva per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in rialzo del 2,94%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

È morto Fred Bass - l’uomo che rese famosa la libreria Strand di New York : Fred Bass, l’uomo che ha trasformato la Strand nella libreria più famosa di New York, è morto oggi a 89 anni. Bass era il figlio di Benjamin Bass, che aveva aperto la libreria nel 1927 sulla Fourth Avenue: allora la The post È morto Fred Bass, l’uomo che rese famosa la libreria Strand di New York appeared first on Il Post.

Immobiliare Usa a record $32 trilioni - New York vale quanto la Francia. Prezzi in rialzo - le città a più rischio bolla : Nel mese di novembre i Prezzi di vendita delle abitazioni negli Stati Uniti sono saliti, su base annua, del 7%. E' quanto risulta da una nuova analisi diffusa da CoreLogic: il rialzo, il terzo ...

Bancone - tavoli - orchestra : a Barriera di Milano ci si scatena come nella New York degli Anni Venti : Nessuna parola d'ordine all'ingresso, nonostante l'alcol venga servito al Bancone, per ritrovarsi a Barriera di Milano come nella New York Anni Venti all'interno di un enigmatico 'speakeasy'. Si ...

Il passo indietro di Peter Martins New York perde il re del balletto : New York Costretto alle dimissioni: una maniera elegante per definire il licenziamento in tronco di Peter Martins, direttore del leggendario New York City Ballet, a causa di accuse infamanti per molestie sessuali: avrebbe chiesto sesso in cambio dell'assegnazione dei ruoli più importanti e si sarebbe reso colpevole di abusi verbali e fisici ai danni di ballerine e ballerini del NYCB.Martins è un bisessuale e in trent'anni ha forgiato e ...

New York - nuovo devastante incendio nel Bronx : 16 feriti - 4 sono gravi : New York, nuovo devastante incendio nel Bronx: 16 feriti, 4 sono gravi A pochi giorni dal rogo che ha causato dodici vittime, un nuovo incendio è divampato nel Bronx causando almeno 16 feriti.Continua a leggere A pochi giorni dal rogo che ha causato dodici vittime, un nuovo incendio è divampato nel Bronx causando almeno 16 […] L'articolo New York, nuovo devastante incendio nel Bronx: 16 feriti, 4 sono gravi sembra essere il primo su NewsGo.

New York - nuovo incendio nel Bronx : 16 feriti - 4 sono gravi : Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un palazzo di 12 piani nel Bronx, a New York. I vigili del fuoco precisano che quattro persone sono in gravi condizioni. Le fiamme ...

INCENDIO A New YORK/ Video - palazzo in fiamme nel Bronx - 12 feriti : centinaia di pompieri in azione : INCENDIO a New YORK: un palazzo è andato in fiamme nel Bronx, circa 150 vigili del fuoco stanno cercando di avere la meglio sul fuoco divampato all'alba di questa mattina(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Incendio a New York - in fiamme un palazzo : "Ci sono molti feriti" : Incendio a New York, in fiamme un palazzo: "Ci sono molti feriti" Bronx: FDNY is at 1547 Commonweath Ave for a 4 alarm fire that started in a furniture store, multiple injuries...

Scala incontra New York - bilancio 2017 più che positivo - la soddisfazione del Sindaco Mansi. : All'interno del festival, accanto a concerti e spettacoli di vasto richiamo (il già citato Ughi, che ha donato un saggio della sua arte in memoria delle vittime dell'11 settembre 2001, ma anche la ...

Molestie sessuali - si dimette Peter Martins direttore del New York City Ballet : Peter Martins, il 71enne numero uno del New York City Ballet si è dimesso dopo le accuse di Molestie sessuali e di abusi fisici e verbali. Il potente direttore che negli ultimi trent’anni ha forgiato la prestigiosa compagnia di danza, ha inviato una lettera al cda con la quale, come riporta il New York Times, annuncia le sue dimissioni che hanno effetto immediato. “Ho negato e continuo a negare di avere attuato una simile cattiva ...

USA - aeroporti nel caos da New York a Denver : i computer in tilt. Sospetto attacco hacker : USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i computer in tilt. Sospetto attacco hacker Interruzione di due ore del sistema di verifica dell’immigrazione. Inevitabili i disagi per migliaia di passeggeri in tutti gli scali americani. “Non sappiamo se è attacco hacker” fanno sapere dall’agenzia delle dogane.Continua a leggere Interruzione di due ore del […] L'articolo USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i ...

Maratone 2018 - il calendario completo. Il programma completo delle principali date italiane e internazionali. Da Roma a New York : Si preannuncia un 2018 davvero molto intenso per le Maratone che come da tradizione si svolgeranno un po’ in tutto il Mondo. La 42km più prestigiosa e conosciuta è naturalmente quella di New York che si disputerà il 4 novembre, la più antica negli USA è quella di Boston che dà appuntamento al 16 aprile mentre in Italia riflettori puntati su Roma e Firenze nel weekend del 7-8 aprile prima delle imperdibili prove di Venezia a Torino in pieno ...