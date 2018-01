Nba | Belinelli 16 punti ma gli Hawks perdono con Phoenix

Nba - 16 punti di Belinelli non bastano : Hawks superati in volata dai Suns : Aldridge e Leonard firmano la vittoria Spurs contro i Knicks. Lou Williams dice 33 e i suoi Clippers continuano a sognare un posto ai playoff. Devin Booker decisivo: segna 8 punti dei suoi 34 negli ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...

Nba risultati : Curry torna con 38 punti - Belinelli vince ancora : Steph Curry si riprende i Warriors con 38 punti nella sua prima partita dopo l'infortunio alla caviglia destra che lo teneva fermo dal 4 dicembre: sono la firma sulla vittoria sui Grizzlies. Fa festa ...

Nba - steccano le big dell'Ovest. Belinelli ko. I Clippers vincono il derby di Los Angeles : Los Angeles (Stati Uniti), 30 dicembre 2017 – Una delle caratteristiche che rendono la NBA un campionato unico al mondo, oltre allo spettacolo sempre assicurato, è senza dubbio l'imprevedibilità dei ...

Nba : Torna Griffin e i Clippers vincono il derby di L.A. - Belinelli 14 punti ma ko : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 106-121 IL TABELLINO Il derby di Los Angeles vede assente un protagonista (in casa Lakers Lonzo Ball è fuori per la terza gara consecutiva, per un guaio alla spalla) ...

Basket - Nba 2018 – Marco Belinelli cecchino dalla lunetta! Miglior tiratore in classifica. E Gallinari… : Marco Belinelli è in testa alla classifica dei Migliori tiratori dalla lunetta in NBA. L’Italiano è un cecchino per quanto riguarda i tiri liberi e si sta esprimendo con un incredibile 95,7% grazie al quale si lascia alle spalle fenomeni del calibro di Steph Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant. Siamo vicini a metà della regular season, se il bolognese riuscisse a conservare questa media allora diventerebbe il quarto tiratore negli ultimi 70 ...

Nba ai piedi della sua precisione. Belinelli e l'arte del tiro libero : Il corpo rilassato, l'angolo retto tra spalla, gomito e polso, il pallone poco sopra gli occhi, fissi sul canestro. Nell'odierna Nba, nessuno meglio di Marco Belinelli e Danilo Gallinari sa compiere i ...

Nba 2017-2018 : tripla doppia di LeBron James - ma Cleveland cade con Sacramento. Vincono Warriors e Celtics. Bene Belinelli : La regular season NBA procede senza sosta. Dieci i match in programma stanotte. Fa rumore la seconda sconfitta di fila dei Cleveland Cavaliers, che tornavano in campo dopo la partita di Natale contro Golden State. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James, che ha chiuso la gara con 16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, così come il contributo di Kevin Love (23 punti): a passare sono stati i Sacramento Kings per 109-95, trascinati dai 24 punti ...

Nba 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

Nba - I Warriors si regalano la vetta ad Ovest. Un super Belinelli non basta agli Hawks : Oakland (Stati Uniti), 22 dicembre 2017 – Regali di Natale anticipati per i Golden State Warriors che sotto l'albero hanno trovato l'undicesima vittoria consecutiva e il primato in solitaria della ...

Nba 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

Nba - Kuzma 38 e i Los Angeles Lakers fermano Houston. Belinelli si arrende a Indiana : Stavolta i Lakers finiscono il (capo)lavoro. Dopo aver solo sfiorato il successo a sorpresa contro i Warriors. nella serata del ritiro maglie di Bryant, vincono a Houston 122-116, interrompendo a 14 ...

Nba - Belinelli ne fa 13 - ma Atlanta perde con Indiana. Bene i Clippers con Phoenix : Atlanta Hawks - Indiana Pacers 95-105 IL TABELLINO Sono passate già 31 partite dall'inizio della stagione degli Atlanta Hawks, ma una maledizione pende ancora sulle loro teste: la squadra di coach ...