Nba | 16 punti di Belinelli non bastano | Hawks superati in volata dai Suns

Nba - favoloso DeRozan - segna 52 punti : ROMA, 2 GEN - Notte da incorniciare per DeMar DeRozan, il giocatore dei Toronto Raptors che nella notte Nba del primo dell'anno ha trascinato i suoi alla vittoria su Milwaukee mettendo a segno 52 ...

Nba - DeMar DeRozan schianta Milwaukee : 52 punti e vittoria in overtime : Se ancora c'era qualche dubbio che il numero 10 di DeMar DeRozan un giorno verrà appeso al soffitto dell'Air Canada Centre, stanotte è stato fugato: i 52 punti segnati ai Milwaukee Bucks rappresentano ...

Nba risultati : Curry torna con 38 punti - Belinelli vince ancora : Steph Curry si riprende i Warriors con 38 punti nella sua prima partita dopo l'infortunio alla caviglia destra che lo teneva fermo dal 4 dicembre: sono la firma sulla vittoria sui Grizzlies. Fa festa ...

Basket - Nba 2017-2018 : i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti - cadono i Cavaliers di LeBron James : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies . I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine ...

Nba - il ritorno di Steph Curry accende Golden State : 38 punti e 10 triple contro Memphis! : Era da quasi un mese che lo speaker della Oracle Arena non poteva esplodere con il suo classico "StephEEEEEEN CUUUUUUUUURRRYYYYYYYY", accompagnando l'urlo dei tifosi sugli spalti davanti all'ennesima ...

Nba : Torna Griffin e i Clippers vincono il derby di L.A. - Belinelli 14 punti ma ko : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 106-121 IL TABELLINO Il derby di Los Angeles vede assente un protagonista (in casa Lakers Lonzo Ball è fuori per la terza gara consecutiva, per un guaio alla spalla) ...

Nba - Vince Carter - 24 punti a 40 anni : i Cavs crollano a Sacramento : La NBA è una lega speciale perché ogni singola notte può succedere qualcosa di inatteso. Ad esempio, può succedere che un 40enne riporti indietro le lancette dell'orologio e domini i vice-campioni in ...

Nba - terzo ko consecutivo per Houston - i 31 punti di Westbrook guidano OKC al quinto successo in fila : Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 112-107 TABELLINO Le stelle più attese " Russell Westbrook e James Harden " partono entrambe piano nella quarta sfida del cartellone natalizio NBA e così a rubare ...

Nba - New York-Philadelphia 98-105 - Embiid 25 punti e 16 rimbalzi : Philadelphia ritrova il successo perduto stendendo New York al Madison Square Garden nella sfida che inaugura il Natale Nba. Decisivo Joel Embiid con 25 punti e 15 rimbalzi. Ai Knicks non sono bastati ...

Nba - James Harden : 51 punti - espulsione e sconfitta. I Clippers sbancano Houston grazie a Rivers : L'assenza di Chris Paul per infortunio rischiava di togliere un po' di interesse alla prima sfida tra i suoi nuovi Rockets e i suoi vecchi Clippers, ma alla fine dei conti di cose interessanti se ne ...