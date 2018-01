Napoli | sorpresa Atalanta La squadra di Gasperini vince al San Paolo e vola in semifinale

Napoli - pronti due colpi a sorpresa per gennaio Video : Il campionato di calcio italiano, per la prima volta nella sua storia, non ha subito interruzioni nel periodo natalizio, seguendo le orme della Premier League. Al momento, la capolista della #Serie A è il Napoli di Maurizio Sarri: l'allenatore toscano è riuscito a dare un'impronta alla squadra rendendola sempre più cinica e vincente e l''eliminazione dalla Champions League è servita alla squadra partenopea per concentrarsi totalmente al ...

Calciomercato Napoli/ News - colpo a sorpresa : preso Machach - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha praticamente preso Machach del Tolosa che sarà girato in prestito a gennaio.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 02:18:00 GMT)

Calciomercato Napoli - colpo a sorpresa : preso lo svincolato Machach - i dettagli : Il Napoli ha messo a segno un colpo a centrocampo. A sorpresa, come riportato da ‘Sky Sport’, il club partenoepo ha tesserato il centrocampista classe 96′ Zinedine Machach, fresco di svincolo dal Tolosa. Il giocatore nel mercato di gennaio verrà girato in prestito per fare esperienza. Un ottimo innesto in prospettiva per gli azzurri. Machach, infatti, h è un centrocampista tuttofare, ben strutturato fisicamente, che fin dai ...

Calciomercato Napoli - colpo a sorpresa : vicino Ciciretti del Benevento - tutti i dettagli : Il Napoli in vista di gennaio è alla ricerca di un esterno offensivo che possa far rifiare Insigne e Callejon. Ounas e Giaccherini non convincono, mentre Zielinski è più utile a centrocampo nel suo ruolo naturale. Per questo il club partenopeo, secondo quanto riportato da ‘Sky’, nelle ultime ore avrebbe accelerato per arrivare ad Amato Ciciretti del Benevento. Il fantasista del club del patron Vigorito sembra essere con la testa ...

Calciomercato Napoli - due colpi quasi chiusi : ADL prepara la terza sorpresa? Video : La sessione invernale di #Calciomercato non è ancora partita, ma in casa Napoli - come d'altronde anche in altri club - si è gia' a lavoro da diverso tempo per trovare i rinforzi giusti da regalare a Maurizio Sarri [Video]quando a gennaio ripartiranno ufficialmente le trattative per acquisti e cessioni. E se per quanto riguarda le prime due acquisizioni programmate per arricchire l'organico azzurro la situazione sembra gia' piuttosto delineata, ...

Napoli - dichiarazioni a sorpresa dell’ex Aronica : che frecciata ad Hamsik! : Il Napoli, dopo la sconfitta rimediata con la Juventus e l’eliminazione dalla Champions League, proverà a riscattarsi tornando al successo nel match con la Fiorentina. Intervenuto a microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore azzurro Salvatore Aronicasi è espresso così sul momento che sta vivendo la squadra di Sarri rifilando anche una frecciata ad Hamsik: “Gli azzurri ritroveranno le energie e le forze per rilanciarsi vero lo ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul futuro di Ghoulam : mossa a sorpresa di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Nelle ultime settimane sembrava tutto fatto per il rinnovo di Ghoulam con il Napoli con un accordo per cinque anni a 3,5 milioni di euro a stagione e una clausolare rescissoria da 35 milioni valida solo per l’estero. Quando la firma sembrava ormai vicina, però, è arrivata una brusca frenata nella trattativa. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ a fermare tutto sarebbe stato proprio ...

Probabili formazioni Napoli-Juventus - 16a giornata di Serie A 2017-2018 : Higuain convocato e titolare? Nessuna sorpresa tra i partenopei : Venerdì 1° dicembre alle ore 20.45 Napoli e Juventus si affrontano nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni al San Paolo con la formazione di Maurizio Sarri motivatissima nel confermare il proprio primato al cospetto dei rivali di una vita, campioni d’Italia in carica. Nessun dubbio per il tecnico toscano che recupera Mario Rui, impiegabile sulla fascia sinistra difensiva, ...

Napoli-Juventus si avvicina - un ex bianconero a sorpresa : “tiferò per i partenopei - basta dominio Juve” : L’attesa per Napoli-Juventus sta per finire. Il big match del San Paolo non sarà decisivo ma sicuramente importante per la corsa scudetto. In caso di successo dei bianconeri la compagine di Allegri si porterebbe a -1 dai partenopei, se invece fosse la squadra di Sarri a vincere si potrebbe parlare di prima vera fuga. Intanto un ex giocatore della Juventus, Raffaele Palladino, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, a sorpresa ...

Infortunio Higuain - sorpresa nelle ultime ore : la situazione in vista del big match contro il Napoli : Infortunio Higuain – Si avvicina il big match del campionato di Serie A, si affrontano Napoli e Juventus in una gara valida per lo scudetto. L’attaccante Higuain ha saltato la gara contro il Crotone, il Pipita è stato infatti operato alla mano sinistra. Sembrava impossibile un recupero per la gara di venerdì ma nelle ultime ore sono aumentate le chance, almeno di convocazione. Higuain dovrebbe partire dalla panchina contro la sua ex ...

Formazioni ufficiali Udinese-Napoli : sorpresa di Sarri : Formazioni ufficiali Udinese-Napoli – Battere l’Udinese per scavalcare l’Inter e riprendersi la vetta della classifica: questo l’obiettivo del Napoli per questa 14^ giornata di Serie A. I partenopei non hanno dei bellissimi ricordi alla ‘Dacia Arena’ ma un passo falso oggi potrebbe costare caro soprattutto in vista dello scontro diretto con la Juventus, in programma venerdì prossimo. Per Oddo, subentrato a ...