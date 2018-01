: Napoli sconfitto a causa del turnover? Non proprio, anche l'Atalanta aveva tanti titolari in panchina... - CalcioWeb : Napoli sconfitto a causa del turnover? Non proprio, anche l'Atalanta aveva tanti titolari in panchina... - AnnaLoiudice2 : @pisto_gol È assurdo che un giornalista della tua 'altezza'... finita la partita scriva di ALIBI e VAR senza far i… - Anna97059903 : @sirmax84 @ADeLaurentiis No ma visto il risultato sono meglio dei giornalisti sportivi che segui tu. Napoli sconfit… - Diretta24 : RT @92Spagnolo: @SerieA_TIM, @PauDybala_JR si riprende la @juventusfc. @HellasVeronaFC sconfitto 3-1 - 92Spagnolo : @SerieA_TIM, @PauDybala_JR si riprende la @juventusfc. @HellasVeronaFC sconfitto 3-1 -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Dopo la sconfitta deldi ieri sera al San Paolo contro l’Atalanta, si è fatto un gran parlare delle scelte di Maurizio Sarri. Da più parti si è parlato di una sconfitta dettata dalpartenopeo, ma va detto per dover di cronaca chel’Atalantabig in panchina ieri sera. Spinazzola ed Hataboer, esternidella squadra di Gasperini, hanno guardato da fuori l’incontro, solo un breve spezzone per Petagna ed Ilicic, in panchinacalciatori come Masiello e Kurtic. Insomma, non si è trattato di un incontro “contro riserve”,perchè nell’11 partenopeo c’erano diversissimi di Sarri. Da Hysaj a Koulibaly, passando per Callejon, Hamsik e volendoZielinski il quale gioca più della metà delle gare del. Insomma, la questionenon tiene in piedi, l’Atalanta ieri è ...