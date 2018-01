Napoli | Sarri ammette | “Non siamo adatti alle coppe Troppo turnover? Ecco cosa rispondo”

Napoli-Atalanta 1-2 - Sarri : “Male nel secondo tempo”. Gasperini : ”Abbiamo meritato” : Napoli-Atalanta 1-2, Sarri: “Male nel secondo tempo”. Gasperini :”Abbiamo meritato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Atalanta 1-2, Sarri- Il Napoli comincia malissimo il primo anno: al San Paolo, infatti, una grande Atalanta vince per 2 a 1 e vola in semifinale. Al termine del match, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di ...

Coppa Italia - Napoli 1 vs Atalanta 2 Conferenza stampa di Sarri : Previous Genoa, Perinetti: 'Perin al Napoli? Nulla di vero' Next Coppa Italia, Napoli - Atalanta 1-2: cronaca, tabellino e interviste

Napoli-Atalanta 1-2 - Gasperini in semifinale. Sarri fuori dalla Coppa Italia : NAPOLI - Il 2018 si apre con un colpo di scena. Il primo match dell'anno al San Paolo regala una storica semifinale all' Atalanta : il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. Non basta il gol di Mertens , ...

Coppa Italia - Napoli vs Atalanta Conferenza stampa di Sarri : Previous Genoa, Perinetti: 'Perin al Napoli? Nulla di vero' Next Coppa Italia, Napoli - Atalanta 0-0: cronaca, tabellino e interviste

Coppa Italia - Napoli-Atalanta 0-0 : Sarri lancia Ounas ?per abbattere l'ostacolo Atalanta : Coppa Italia, c'è l'Atalanta sulla strada del Napoli stasera al San Paolo. La squadra di Sarri insegue un posto in semifinale, dove sono già approdate Lazio e Milan. Il quarto...

Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta : le scelte di Sarri e Gasperini : Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta – Il 2018 del calcio italiano partirà ufficialmente questa sera con la sfida tra Napoli e Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I partenopei sono reduci dalla vittoria in campionato con il Crotone che ha regalato alla squadra di Sarri il titolo di ‘Campione d’Inverno’. Gli orobici invece nell’ultima gara del 2017 hanno rimediato un brusco ko con il Cagliari che ...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi perfetto per Sarri : parte l'offensiva (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare.

Calciomercato Napoli/ News - Verdi perfetto per Sarri : parte l’offensiva (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:28:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : ecco chi è Video : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida [Video], che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avra' tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessita' primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : ecco chi è : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida, che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avrà tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessità primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

Napoli - da Sepe a Rog : turn over di Sarri per l'Atalanta : Napoli - Capodanno in campo per il Napoli in vista della sfida di martedì sera al San Paolo contro l'Atalanta. Una sfida che è anche l'appuntamento dei tifosi per riabbracciare la squadra dopo il ...

De Laurentiis - gli auguri alla capolista : 'Un felice 2018 - ricco di soddisfazioni per Sarri e il Napoli' : 'E infine - conclude il tweet - tanti auguri a tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!' © RIPRODUZIONE RISERVATA

De Laurentiis fa auguri a Sarri e Napoli : "E infine - conclude il tweet - tanti auguri a tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!".

Video/ Crotone Napoli (0-1) : highlights e gol della partita. Il commento di Sarri (Serie A 19^ giornata) : Video Crotone Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 19^ giornata della Serie A e giocata tra le mura dello stadio Ezio Scida.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 11:06:00 GMT)