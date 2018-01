Napoli | le Coppe fanno male a Sarri Ancora eliminazione per gli azzurri

Napoli - Sarri : 'Nelle coppe soffriamo di più - certo potevamo fare meglio...' : Nel secondo - ha proseguito ai microfoni di Rai Sport - eravamo distratti, meno cattivi e si è giocato in punta di piedi. La squadra che mi è piaciuta meno è quella che aveva più titolari in campo'. '...

Sarri : ' Napoli distratto - nelle Coppe soffriamo di più' : Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Rai Sport. ' Credo che in questa partita l'Atalanta abbia meritato grazie a dei ragazzi straordinari per volontà, capacità ed ...

Napoli - Sarri ammette : “Non siamo adatti alle coppe. Troppo turnover? Ecco cosa rispondo” : Fuori ai gironi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, il Napoli non sembra essere adatto alle coppe come ammesso dallo stesso Sarri ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia? Mi incazzavo quando i voti me li davano a scuola. Stiamo facendo una stagione straordinaria, in campionato la squadra ha un altro atteggiamento. Forse per caratteristiche nostre siamo meno adatti alle ...