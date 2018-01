Napoli | Juve e Inter tra esuberi e sogni

La classifica della Serie A senza il Var : Juventus in testa - dietro il Napoli : La nuova parola del calcio nel 2017 è stata sicuramente ' Var '. Declinato sia al maschile che al femminile. 'Il Var' è l'uomo che controlla il monitor, 'la Var' l'attività di chi assiste l'arbitro al ...

Come possono migliorarsi Napoli - Juventus e Inter : In Serie A è iniziato il mercato dei calciatori, durerà un mese: le operazioni più probabili e i nomi che circolano di più The post Come possono migliorarsi Napoli, Juventus e Inter appeared first on Il Post.

Roma - idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli : Roma, idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, idea Darmian SE parte Bruno PERES – Non ci saranno grandissimi colpi o stravolgimenti di rosa come successo in estate. In casa Roma, l’arrivo del mercato di gennaio, è l’occasione giusta per puntellare la squadra di Eusebio Di Francesco. ...

Coppa Italia 2018 : si chiudono i quarti di finale con Napoli-Atalanta e Juventus-Torino su Rai 1 : Napoli-Atalanta E’ la Coppa Italia ad inaugurare il 2018 di calcio con gli ultimi quarti di finale in programma, che vedono impegnate le prime due della classe, Napoli e Juventus, alle prese rispettivamente con Atalanta e Torino. Ecco dove e quando seguire le partite. Coppa Italia in tv: le partite della settimana I quarti di finale di Coppa Italia si chiudono questa sera con Napoli-Atalanta e domani sera con Juventus-Torino. Entrambe le ...

Serie A - quote scudetto : la Juve batte il Napoli nelle quote : ROMA - Il Napoli è primo a metà campionato, ma è la Juventus la favorita dei bookmaker per vincere lo scudetto. I quotisti 888sport.it sfidano la regola non scritta del campionato italiano, secondo la ...

Calciomercato - Buffon chiama Donnarumma alla Juve - Napoli su Verdi - bianconeri su Emre Can. Rassegna stampa : "Colpo su colpo", "Juve, yes you Can" E' il Calciomercato l'argomento in primo piano sul Corriere dello Sport, che titola "Colpo su colpo", con il duello Napoli-Juve per lo scudetto che si accende ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - Napoli su Verdi - Roma in pressing su Politano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...

Cambia anno - non storia : è sempre Napoli-Juve : Il Napoli oggi, la Juventus domani. Trattasi di coppa Italia ma la storia continua, è la stessa dell'anno scorso, cioè di ieri. Nemmeno il tempo di rimettersi in ordine, dopo cenoni e feste varie, il football propone roba buona, al San Paolo il Napoli contro l'Atalanta sbattuta dal Cagliari e, quindi, il derby di Torino che offre alla Juventus la possibilità di ribadire la sua nuova abitudine, modulo, gioco e risultati. Tabellone ...

Moggi dà i ‘numeri’ : le pagelle a Napoli e Juve del girone d’andata : Luciano Moggi, attraverso le colonne di ‘Libero’, ha stilato le pagelle del girone di andata della Serie A soffermandosi su Napoli e Juventus: “Il Napoli vince a Crotone con il minimo scarto, senza correre pericoli (quasi un allenamento), ed è campione d’inverno. Hamsik, oltre a segnare il gol vincente, è stato il migliore in campo, un vero capitano. Traguardo invernale più che meritato per gli uomini di Sarri. Voto 9 alla squadra, ...

Mercato : il Napoli ci prova per Berardi - la Juve cerca un terzino : ROMA - E dopo lo spumante di Capodanno, il Mercato. Tra una manciata di ore, mentre la Coppa Italia bagna sul campo il 2018 con Napoli-Atalanta, si apre ufficialmente la finestra invernale della ...

Napoli e Juve salutano la concorrenza : che duello per lo scudetto : da sempre così. Sotto le feste, le famiglie si riuniscono e festeggiano insieme sotto l'albero. Ma non è anno di tradizioni per questa serie A, in campo anche tra la Messa di mezzanotte e il veglione ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

