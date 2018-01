Napoli | De Laurentiis sul mercato | “Nuovi acquisti? Siamo già troppi”

Napoli - De Laurentiis : 'Mercato? Siamo tanti...' : 'Il calciomercato? Abbiamo calciatori a iosa e forse Siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla'. Dribbla così Aurelio De Laurentiis le domande dei giornalisti alla presentazione ...

Napoli - De Laurentiis : "Mercato? Siamo pure troppi. Proposi Pavoletti al Benevento" : "Il mercato? Siamo in abbondanza". Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione di Benedetta Follia , l'ultimo film di Carlo Verdone. Dopo la ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Abbiamo calciatori a iosa - siamo in abbondanza' : Primo posto in classifica e titolo di campione d'inverno, ma la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia dopo la sconfitta al San Paolo contro l'Atalanta. Le due facce della medaglia per il Napoli,...

Disfatta Napoli - De Laurentiis pesca subito in Olanda per l'arrivo di una punta Video : Brutta caduta per il Napoli. L'Atalanta accede alla semifinale di coppa Italia dove incontrera' la vincente tra Juventus e Torino. Gli uomini di Gasperini, gia' assoluti protagonisti in Europa League, si impongono per 2-1 al San Paolo grazie alle reti di Castagne e Papu Gomez. Sarri paga il turnover che lo porta a rivoluzionare gli azzurri, schierando solo quattro degli undici giocatori che avevano battuto il Crotone sabato. Un turnover che ...

Disfatta Napoli - De Laurentiis pesca subito in Olanda per l'arrivo di una punta : Brutta caduta per il Napoli. L'Atalanta accede alla semifinale di coppa Italia dove incontrerà la vincente tra Juventus e Torino. Gli uomini di Gasperini, già assoluti protagonisti in Europa League, si impongono per 2-1 al San Paolo grazie alle reti di Castagne e Papu Gomez. Sarri paga il turnover che lo porta a rivoluzionare gli azzurri, schierando solo quattro degli undici giocatori che avevano battuto il Crotone sabato. Un turnover che parte ...

Inizio di 2018 da incubo per il Napoli : eliminato dalla Coppa Italia - la colpa è di De Laurentiis. Atalanta in semifinale con merito! : 1/12 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pronto a scatenarsi : da Verdi a Grimaldo - il punto : Calciomercato Napoli – Il Napoli si è laureato campione d’inverno al termine del girone d’andata di Serie A. I partenopei hanno chiuso il 2017 con la sofferta vittoria di Crotone e questa sera si apprestano ad affrontare l’Atalanta al San Paolo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul fronte mercato, invece, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per giocare d’anticipo e chiudere già in ...

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : ecco chi è Video : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida [Video], che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avra' tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessita' primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

Napoli - De Laurentiis in campo : vuole chiudere subito Verdi e Grimaldo : Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport , il Napoli vuol chiudere a stretto giro un doppio colpo, prendendo Simone Verdi dal Bologna e Grimaldo dal Benfica . Aurelio De Laurentiis , come già accaduto, vorrebbe lavorare d'anticipo per ...

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : ecco chi è : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida, che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avrà tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessità primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

Napoli - gli auguri di De Laurentiis : 'Che sia un 2018 ricco di soddisfazioni' : ' E infine - conclude il tweet - tanti auguri a tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!' . Tutte le notizie di Napoli

De Laurentiis - gli auguri alla capolista : 'Un felice 2018 - ricco di soddisfazioni per Sarri e il Napoli' : 'E infine - conclude il tweet - tanti auguri a tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!' © RIPRODUZIONE RISERVATA

De Laurentiis fa auguri a Sarri e Napoli : "E infine - conclude il tweet - tanti auguri a tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!".