Napoli-Atalanta 1-2 | bergamaschi in semifinale di Coppa Italia

Coppa Italia - Napoli-Atalanta 1-2 : la Dea vola in semifinale : Al San Paolo decidono i gol di Castagne e Gomez: che impresa dei nerazzurri. A Sarri non basta Mertens

Napoli-Atalanta 1-2 - Gasperini in semifinale. Sarri fuori dalla Coppa Italia : NAPOLI - Il 2018 si apre con un colpo di scena. Il primo match dell'anno al San Paolo regala una storica semifinale all' Atalanta : il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. Non basta il gol di Mertens , ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Napoli-Atalanta 1-2 - orobici in semifinale. Castagne e Gomez affossano i partenopei : Sorpresa grande allo stadio San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018. Il Napoli, capolista in Serie A, esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta 2-1, dovendo incassare un’altra eliminazione dopo quella in Champions League. Grande prestazione degli uomini di Giampiero Gasperini impostosi 2-1 grazie alle reti di Castagne al 50′ e Gomez all’ 81′. A nulla è servita la marcatura di Mertens all’ ...

