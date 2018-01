Murder in The First 4 ci sarà? Il finale della terza stagione in onda su Top Crime

In Murder in The First 3 si indaga sulla Sourdoug Subs : anticipazioni 20 dicembre : Nuovo doppio appuntamento con Murder in The First 3 che torna la prossima settimana, il 20 dicembre , con due nuovi episodi, il sesto e il settimo della stagione in cui avremo due nuovi casi a cui lavorare insieme ai detective del San Francisco Police Department Terry English e Hildy Mulligan. Prima di pensare a quello che vedremo la prossima settimana, vi ricordiamo l'appuntamento di oggi, 13 dicembre , su Top Crime con due nuovi episodi a ...

HOW TO GET AWAY WITH Murder - "It's For the Greater Good". Recensione 4x03 : La terza puntata di How To Get AWAY WITH MURDER intitolata “It’s For the Greater Good” non ci risparmia colpi di scena, rispetto alla precedente, e ci catapulta in nuovi casi e indizi fondamentali per ricostruire la dinamica della morte di Wes.Nella puntata ritroviamo Annalise che si getta a capofitto nel lavoro. Nonostante la fama che la precede, la donna decide di lavorare nell’ufficio della Pubblica Difesa. La sua decisione desta sospetti nel ...