MotoGp | Lorenzo | Il più forte sono io

MotoGp - Andrea Dovizioso merita l’aumento e un ingaggio più alto. Il confronto impietoso con Lorenzo : Tre milioni di euro contro dodici. Secondo posto nel Mondiale lottando fino all’ultimo con Marc Marquez contro una stagione negativa e con pochi risultati di rilievo. Sono gli universi di Andrea Dovizioso e Marc Marquez messi a confronto, un paragone sorprendente in cui chi percepisce molti meno soldi è il più performante. Il Dovi ha vinto sei Gran Premi, ha tenuto testa al fenomeno della Honda, lo ha fatto sudare e tremare mentre il ...

MotoGp - Mondiale 2018 : la Ducati seguirà strategie di sviluppo differenti con Lorenzo e Dovizioso : Non manca molto ai primi test del 2018 che sanciscono l’avvicinamento e quindi l’inizio del MotoMondiale del prossimo anno. Molto si sta discutendo sulle varie evoluzioni tecniche introdotte dalle scuderie e sulle novità della stagione che verrà. Una notizia interessante arriva da casa Ducati. Stanco al quotidiano spagnolo Marca, nel team di Borgo Panigale verranno adottate strategie diverse per i due piloti, Jorge Lorenzo e Andrea ...

Quanti soldi guadagnano i piloti di MotoGp? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche. Lorenzo il più ricco - Valentino Rossi terzo : I piloti della MotoGP sono tra gli sportivi più ricchi in circolazione, i loro ingaggi sono spesso invidiati anche da alcuni calciatori ma gli stipendi non sono minimamente paragonabili ai migliori piloti della Formula Uno. La stagione 2018 è ormai alle porte e il Mondiale si infiammerà già a partire da marzo, ormai Tutti i top rider sono già accasati e hanno firmato i rispettivi contratti, conoscendo dunque quello che percepiranno dalle ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘attacca’ i tifosi di Valentino Rossi : il maiorchino non le manda a dire : Stagione difficile per Jorge Lorenzo, il Ducatista adesso si prepara per il pRossimo campionato. Intervistato da Speedweek.com il maiorchino ha parlato proprio del rapporto con i tifosi e di coloro che non lo apprezzato per i suoi ‘problemi’ con Valentino Rossi: “Le persone che per qualche ragione non amano me o preferiscono altri piloti hanno spesso paura delle mie capacità. Quando sono forte, questo li preoccupa. Ecco perché usano ogni piccola ...

MotoGp - la nuova Ducati sarà svelata il 15 gennaio : progetto nuovo - più adatto a Jorge Lorenzo? : La nuova Ducati verrà presentata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale il 15 gennaio. E’ questa la novità del giorno nel mondo delle due ruote rivelata da motorsport.com. Secondo il portale la Desmosedici 18, dunque, sarà la prima a svelare parte dei propri segreti. Dopo una stagione estremamente positiva che ha visto Andrea Dovizioso in lizza per il titolo della MotoGP, con lo spagnolo Marc Marquez, fino al GP di Valencia, la ...

MotoGp - Lorenzo : "Io e Dovi possiamo giocarci il titolo" : BORGO PANIGALE - Jorge Lorenzo carica il popolo rosso a Borgo Panigale, dove ieri, nel quartier generale della Ducati, si è tenuta la tradizionale End of The Year Convention. ' Due piloti della Ducati ...

MotoGp : Jorge Lorenzo - 'Il prossimo anno lotterò per provare a vincere il Mondiale' : Nello sport non ci sono mai garanzie di questo tipo, anche se spero che il processo di adattamento che abbiamo avuto quest'anno mi servirà a migliorare nel 2018. E' stato un primo anno di adattamento ...

MotoGp Lorenzo ingaggia Alex Debon : l'ex pilota sarà il "coach" : Con un annuncio via social lo spagnolo Alex Debon ha annunciato l'ingaggio da parte del connazionale Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati, infatti, ha inserito nel suo team il 41enne connazionale,...

MotoGp 2018 : Lorenzo inseque Marquez - Rossi solo a 9 - 00 : Le prime quote sulla stagione 2018 di MotoGp premiano il pilota della Honda, campione del mondo in carica: in attesa dei test in Malesia e Thailandia, Marquez è favorito a 1,80, in netto vantaggio su ...

MotoGp - Livio Suppo sul mercato piloti : le novità su Marquez - Valentino Rossi - Lorenzo e Dovizioso : Il campionato di MotoGp è finito da poco ma già si pensa alla pRossima stagione. A tenere banco è anche il mercato piloti, dopo aver annunciato l’addio Livio Suppo ha dato importanti indicazioni nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La mia nuova vita è diversa. O meglio, non mi sono ancora abituato al cambiamento. Dopo tanti anni non è facile evitare di fare cose una volta normali, però questo progetto totalmente diverso ...

MotoGp - Lorenzo : "Rossi? Non c'è feeling - ma lo stimo" : ROMA - I dissapori ai tempi della Yamaha con Valentino Rossi sono ormai alle spalle, e quindi ora Jorge Lorenzo può spendere qualche parola buona per il Dottore. ' È vero, non ci vado molto d'accordo, ...

MotoGp - Claudio Domenicali punge Jorge Lorenzo : “Un 2017 al di sotto delle aspettative. Il prossimo anno deve tirar fuori gli artigli” : Jorge Lorenzo era stato ingaggiato circa 12 mesi fa dalla Ducati con l’idea di rinverdire i tempi di Casey Stoner ed essere l’alfiere su cui puntare per il titolo iridato della MotoGP. Un obiettivo sfiorato ma con l’altro pilota ovvero Andrea Dovizioso, capace di centrare il bersaglio grosso in ben 6 occasioni e rivaleggiare con “Sua Maestà” Marc Marquez fino all’ultimo round di Valencia (Spagna). Risultati ...

MotoGp - Claudio Domenicali : 'Dovizioso protagonista 2017 - Lorenzo sotto le aspettative' : "Godiamoci questo 2017, abbiamo vinto sei gare e ci siamo divertiti un sacco. Si stanno rilassando anche i ragazzi - così Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, commenta il 2017 del ...

MotoGp - Mondiale 2018 : sarà l’anno del riscatto per Jorge Lorenzo? Andrea Dovizioso lo ha fortemente ridimensionato : Era il 18 aprile 2016. Jorge Lorenzo, ancora in Yamaha, ufficializzava il suo (non certo a buon mercato) trasferimento in Ducati. Una notizia che scosse il MotoMondiale e che segnava un vero e proprio punto di svolta. Il campione del mondo in carica, infatti, salutava la casa di Iwata dopo ben nove anni in MotoGP e sceglieva di intraprendere la grande sfida con la scuderia di Borgo Panigale. Saltiamo ora al 15 novembre 2016. Esattamente dodici ...