E' statodalla polizia spagnola, a Siviglia, Luca Materazzo, per l'omicidio delVittorio a Napoli, nel novembre 2016. Il 36enne era fuggito subitoil delitto: 40 le coltellate inferte al51enne, nell'androne della casa di famiglia a Chiaia. Vecchi rancori per l'eredità e sospetti sulladel padre sarebbero il movente dell'omicidio. L'ultimo avvistamento in Italia a Napoli,su un bus per Genova,poi di Materazzo si erano perse le tracce. A Siviglia era cameriere in un bar del centro.(Di mercoledì 3 gennaio 2018)