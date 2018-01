MoneyGram | gli Usa bloccano l' acquisizione da parte di Alibaba

: RT @HuffPostItalia: Gli Stati Uniti bloccano #Alibaba: salta l'acquisizione di #MoneyGram per 1,2 miliardi di dollari - cipomore : RT @HuffPostItalia: Gli Stati Uniti bloccano #Alibaba: salta l'acquisizione di #MoneyGram per 1,2 miliardi di dollari - marcovaleriolp : RT @HuffPostItalia: Gli Stati Uniti bloccano #Alibaba: salta l'acquisizione di #MoneyGram per 1,2 miliardi di dollari - GPeppe34N : RT @HuffPostItalia: Gli Stati Uniti bloccano #Alibaba: salta l'acquisizione di #MoneyGram per 1,2 miliardi di dollari - HuffPostItalia : Gli Stati Uniti bloccano #Alibaba: salta l'acquisizione di #MoneyGram per 1,2 miliardi di dollari… - ventodilibertaa : BENE TRUMP CHE NON PERMETTERÀ L INVASIONE CINESE A TUTELA DEL POPOLO AMERICANO -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) L'Authority degli Stati Unti si è opposta all'di, operatore statunitense specializzato in trasferimenti di denaro, dadella cinese Ant Financial, società affiliata di. In una dichiarazione congiunta i due gruppi hanno annunciato di rinunciare all'operazione da 1,2 miliardi di dollari "per mancanza dell'approvazione richiesta dalla commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti", Cfius. Le compagnie hanno espresso il loro rammarico per lo stop, "malgrado gli sforzi considerevoli compiuti per rispondere alle preoccupazioni del comitato".Gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono nettamente aumentati negli ultimi anni, per un totale di 46 miliardi di dollari lo scorso anno. Ma con l'arrivo del presidente Usa, Donald Trump, Washington ha molte più riserve rispetto alle acquisizioni cinesi. Gli Stati Uniti stanno, ...