Modello RED pensioni | scadenza | documenti ed i rischi per chi non adempie

Carta di credito - Mastecard rilancia Modello inedito : Ecco la nuova Master Card N26, una Carta di credito con una serie di servizi a 360 gradi a livello mondiale e con un funzionamento del NFC di tutti i supporti

Reddito inclusione - il Modello per la domanda : Cinque giorni al via per il Reddito di inclusione . La nuova misura unica di contrasto alla povertà sarà infatti operativa dal primo dicembre . Intanto il sito Inps mette a disposizione il modello per ...

Dichiarazione dei Redditi - addio al Modello 730 entro 5 anni : Il futuro del Fisco italiano prevede l’addio al modello 730 entro 5 anni. Lo ha dichiarato in questi giorni il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo Ruffini il modello 730 precompilato è un passaggio verso l’elaborazione di tutti i dati del contribuente, già in possesso dell’Agenzia e che il contribuente stesso dovrà verificare e confermare. ...

Nicolò Brigante nuovo tronista?/ Uomini e donne - sarà il Modello il degno erede di Mattia Marciano? : Nicolò Brigante nuovo tronista? Gli spoiler non lasciano spazio a dubbi e durante la nuova registrazione di Uomini e donne il modello sarà presentato come degno erede di Mattia Marciano?(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 10:25:00 GMT)