Mobilità 2018 19 | pochi numeri per rientrare in provincia | ultime notizie al 3 01

Mobilità docenti 2018 - stop al vincolo : ecco chi può spostarsi e chi no : Per l’anno scolastico 2018/2019 è stato prorogato il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la Mobilità del personale docente) dell’anno scolastico in corso e sono partite le proteste da parte di alcune categorie di docenti. In primis da coloro i quali avrebbero voluto che aumentassero i posti per i trasferimenti interprovinciali. Infatti nel contratto vigente nell’anno scolastico in corso, solo il 30% dei posti disponibili ...

Mobilità scuola 2018/19 : prorogato CCNI al prossimo anno scolastico : News Mobilità scuola a.s. 2018/19 – Un comunicato congiunto delle sigle sindacali FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola RUA in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca hanno deciso di procrastinare per il prossimo anno scolastico 2018-2019, la validità del Contratto Integrativo che regolamenta le modalità relative alla Mobilità del personale scolastico. Fino a quando non verrà definito […] L'articolo Mobilità scuola ...

Cibo - moda e Mobilità tech nella missione italiana al Ces 2018 : Milano, 21 dic. (askanews) Far conoscere l'ecosistema delle imprese tecnologiche italiane e incontrare gli investitori internazionali: sono gli obiettivi della prima missione italiana al Consumer ...

Mobilità dei docenti per il 2018 : comunicato stampa dei neo immessi in ruolo : La prossima Mobilità del 2018 tiene banco. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa diffuso dai docenti che avevano partecipato al piano straordinario di assunzioni della L.107. In esso denunciano l’assenza della maggior parte dei protagonisti della trattativa nella cornice di un un incontro tenutosi tra docenti e sindacati di due giorni fa. comunicato stampa Il […] L'articolo Mobilità dei docenti per il 2018: comunicato stampa ...

Mobilità dei docenti per il 2018 : comunicato stampa dei neo immessi in ruolo : La prossima Mobilità del 2018 tiene banco. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa diffuso dai docenti che avevano partecipato al piano straordinario di assunzioni della L.107. In esso denunciano l’assenza della maggior parte dei protagonisti della trattativa nella cornice di un un incontro tenutosi tra docenti e sindacati di due giorni fa. comunicato stampa Il […] L'articolo Mobilità dei docenti per il 2018: comunicato stampa ...

Mobilità 2018/2019 : l’Unicobas ai confederali : Mobilità RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK Tra qualche giorno, al massimo settimana, puntuale arriverà la notizia che migliaia di docenti aspettano, ossia le sorti di coloro che produrranno domanda di Mobilità per l’as 2018/2019. Per l’as 2017/2018 CGIL, […] L'articolo Mobilità 2018/2019: l’Unicobas ai ...

Pensioni - ultimissime al 3 dicembre su LdB2018 - Adv - donne e mobilitazione Cgil Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 dicembre 2017 vedono protagonista la grande mobilitazione di piazza organizzata nella giornata di ieri dalla Cgil e le reazioni in arrivo dagli altri sindacati. La leader del sindacato Susanna Camusso ha chiesto al Governo di non anteporre le esigenze di bilancio al disagio dei lavoratori [Video] e lo ha invitato a reperire le risorse necessarie per i provvedimenti di tutela attraverso la lotta ...

Pensioni - ultime novità al 29 novembre su LdB2018 - mobilitazione e OCSE Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni al 29 novembre 2017 vedono arrivare nuove prese di posizione dagli organismi internazionali in merito al comparto previdenziale. L'ultima ad esprimersi in ordine di tempo è stata l'OCSE, che ha messo in guardia il governo contro ulteriori percorsi di riforma del sistema previdenziale [Video]. Dall'altra parte la #Cgil insiste nella preparazione della mobilitazione del prossimo 2 dicembre e ricorda ai tecnici e ...

Mobilità docenti 2018/2019 : resoconto Gilda : Sull’accordo della Mobilità dei docenti per il 2018/2019 la Gilda degli insegnanti ha espresso la netta contrarietà alla proposta di proroga di un contratto che non ha firmato. martedì 28 novembre 2017 Sì è svolto oggi pomeriggio il primo incontro tra il Miur e le OO.SS. riguardante la trattativa sulla Mobilità 2018-19. L´incontro si è […] L'articolo Mobilità docenti 2018/2019: resoconto Gilda proviene da Scuolainforma.

Mobilità 2018-2019 : firma del contratto presso il Miur : E’ ufficiale: la firma del contratto di Mobilità 2018-2019 avverrà presso il ministero dell’istruzione oggi 28 Novembre 2017. Alla firma presenzieranno diverse sigle sindacali. Il contratto dovrebbe prevedere un piano triennale di stabilità. Probabilmente, i sindacati chiederanno un’ulteriore deroga, dopo quella già concessa lo scorso anno, a vincolo triennale su ambito. Ecco il comunicato […] L'articolo Mobilità ...

Pensioni e LdB2018 - ultimissime al 23/11 su mobilitazione - OD - Q41 e AdV Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 novembre 2017 vedono arrivare nuovi dettagli in merito alla mobilitazione generale proclamata il prossimo 2 dicembre [Video] dalla Cgil. Nel frattempo dal web si registrano alcuni rilievi riguardo il pacchetto di misure presentato alle parti sociali, mentre il governo prende nuovamente posizione sull'esito del confronto ed esprime rammarico in merito alla divisione verificatasi all'interno della ...

Pensioni LdB2018 - il 2 dicembre CGIL in 5 piazze : i dettagli della mobilitazione : Torniamo ad aggiornare i lettori in merito alla grande mobilitazione nazionale indetta dalla CGIL per il prossimo 2 dicembre 2017, dopo che il tavolo tecnico con il Governo non ha prodotto i risultati sperati [VIDEO]. Secondo quanto comunicato nelle scorse ore dallo stesso sindacato, le manifestazioni avranno luogo in 5 diverse piazze di ritrovo, cioè rispettivamente: Roma, piazza del Popolo; Torino, piazza San Carlo; Bari, piazza ...

Pensioni LdB2018 ultimissime al 15/11 su AdV e Fase2 : mobilitazione inevitabile? Video : Sembra ormai sempre più probabile una nuova discesa in piazza dei #sindacati dopo l'ultimo incontro previsto con il Governo per sabato mattina prossimo. Le ultime novita' sulle Pensioni [Video] ad oggi 15 novembre 2017 vedono infatti le parti sociali in attesa di ricevere il testo completo sul nuovo pacchetto di misure dell'esecutivo e contenente sette distinti punti di intervento, ritenuti però fino al momento insufficienti per poter chiudere ...

Erasmus+ : il nuovo programma 2018 per l'Università A Palermo il 14 e 15 novembre l'incontro sulla Mobilità degli studenti - del personale ... : ... Albania (174), Serbia (167), Federazione Russa (135), Ucraina (129); 1.230 mobilità in uscita, che dall'Italia hanno come destinazione paesi del resto del mondo, in primis l'Albania (143), seguita ...