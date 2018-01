: Olp, 'ha distrutto in un giorno le fondamenta della pace' - cagliaripad : Olp, 'ha distrutto in un giorno le fondamenta della pace' - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Mo, Ashrawi: 'No a ricatti da Trump' - murraedeus : Mo, Ashrawi: 'No a ricatti da Trump' -

Leggi la notizia su tuttosport

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) (ANSAmed) - TEL AVIV, 03 GEN - I palestinesi ''non si faranno ricattare da Donald'': lo ha affermato oggi in un comunicato la dirigente dell'Olp Hanan. Riconoscendo Gerusalemme come ...