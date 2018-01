Miss Toga | la nuova frontiera dell’avvocatura – L’istantanea di Caporale

: Palmi(RC): La premiazione di Miss Toga Aiga - Calabriainforma : Palmi(RC): La premiazione di Miss Toga Aiga - cmnewsit : Palmi(RC): La premiazione di Miss Toga Aiga - MrTeamNoSleepBw : #Moreki a re ke a diega o toga a nchenchela.. Ke tsena ha Ghetto.. Miss Area L ba ga Olopeng re… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) I giovani avvocati del Foro di Palmi hanno deciso di festeggiare il Natale premiando la collega che, meglio delle altre e più delle altre, ha saputo coniugare “bellezza e professionalità” di fronte al giudice. Il titolo diè andato – presumiamo dopo scrutinio segreto – all’avvocatessa Maria Concetta Militano. Alla quale, se potessimo, domanderemmo: come coniuga in tribunale la bellezza con la professionalità? Qual è la tecnica? In cosa consiste la virtù? Si parla molto di sessismo e spesso a sproposito. In questo caso la prova provata di un maschilismo che esonda persino dal suo tratto naturale è foraggiato, sostenuto, agevolato e anzi applaudito dalle donne. E infatti il largo sorriso della premiata femmina, mentre riceve il cadeau dal presidente maschio dell’associazione degli avvocati ci conduce diritto all’idea che tante volte il corpo delle donne, per volontà ...