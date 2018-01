Milinkovic-Savic è a Torino | tifosi Juve scatenati | ' Sta cercando casa'

Milinkovic Savic a Torino con la fidanzata - i tifosi si scatenano : “Vieni alla Juve” - ecco il motivo della visita : E’ bastata una foto postata su Instagram che lo ritrae a Torino insieme alla fidanzata e Milinkovic Savic è stato subissato di commenti sui social da parte dei tifosi della Juventus che lo invitano a trasferirsi in bianconero: “Vieni alla Juve”, hanno scritto in molti, “150 milioni ed è vostro”, la risposta di follower di fede biancoceleste.. Nei giorni scorsi il centrocampista serbo ha allontanato le pretendenti ...

Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus : i bianconeri al lavoro per il grande colpo estivo : Milinkovic-Savic Calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:40:00 GMT)

Milinkovic-Savic - Juventus al lavoro per la sfida tra fratelli... : TORINO - Ancora più di un derby: una sfida tra fratelli. E' quello che potrebbero diventare i confronti tra Juventus e Torino nella prossima stagione, se la Juventus riuscirà a centrare uno degli ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic giura fedeltà : 'Resto qui. Il nostro obiettivo è la Champions' : un mercato ricco di cifre e possibili stravolgimenti quello del gennaio 2018, come sempre d'altronde. Tutti vogliono comprare ma molti, in realtà, si accontenterebbero anche soltanto di non vendere. ...

Torino - Milinkovic-Savic : due partite ed è già eroe. E ora è pronto per l'esame Juve : Vanja Milinkovic-Savic finora ha giocato soltanto due partite in granata eppure è già diventato un beniamino della curva Maratona. Tanto che quando passeggia per il centro di Torino accompagnato dal ...

Torino - Milinkovic-Savic : due partite e già eroe. E ora è pronto per l'esame Juve : ...inosservato - 202 centimetri per 95 chili - o per quella tecnica che il preparatore dei portieri Paolo Di Sarno sta perfezionando e che lo ha fatto balzare in un attimo agli onori della cronaca. ...

Lazio - senti Milinkovic-Savic : “vi svelo le mie intenzioni sul mercato!” : Milinkovic-Savic ha le idee molto chiare in fatto di calciomercato. Il calciatore della Lazio è stato accostato a diversi top club europei ed oggi è uscito allo scoperto svelando le sue intenzioni future. “Futuro? Sono solo concentrato sulla Lazio. Con il club abbiamo un obiettivo chiaro: andare in Champions. Ci sono 4 posti, è una grande sfida. Non penso di lasciare la Lazio, sto molto bene a Roma”. Questo quanto rivelato dal ...

Calciomercato - se Milinkovic-Savic vale quanto il Colosseo... : Lionel Messi è diventato infatti il calciatore più costoso al mondo dopo il rinnovo firmato con il Barcellona a novembre. Probabilmente non stabilirà mai cifre record sul Calciomercato, ma solo ...

Lazio - Peruzzi svela tutto : Immobile - Milinkovic-Savic e Strakosha : La Lazio affronta la Fiorentina nella gara di Coppa Italia, ecco le indicazioni di Angelo Peruzzi ai microfoni di Rai Sport: “Immobile ha la febbre da due notti, meglio non rischiare. Se il mister lo ritiene opportuno, però, partendo dalla panchina, è pronto per giocare. Speriamo di recuperare Felipe Anderson a pieno perché ci dia una gran mano. Il nostro cammino è buono: abbiamo una gara da recuperare dove potremo guadagnare punti. Se ...

Calciomercato : Lazio - Sergej Milinkovic-Savic è un tesoro da 120 mln : E' nelle mani della Lazio, uno dei principali oggetti del desiderio delle più grande squadre d'Europa (a cominciare dal Psg, pronto a fare follie per lui): si tratta di Sergej Milinkovic-Savic è uno ...

Calciomercato Juventus/ News - Parisi : difficile Milinkovic-Savic e Dybala al Psg (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il noto procuratore Fabio Parisi tornano sulla voce del possibile passaggio di Milinkovic-Savic e Paulo Dybala al Psg.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:03:00 GMT)

Calciomercato Torino - clamoroso retroscena su Milinkovic-Savic : Il Torino ha trovato un grande protagonista, il portiere Milinkovic-Savic ha già dimostrato grandi qualità. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ intervista a Ivica Pavlovic, che ha seguito insieme all’agente Kezman tutta la trattativa: “la trattativa con il Torino? Il discorso parte da lontano, da quando Petrachi e i suoi osservatori avevano cominciato a seguire il giocatore. Ci avevano fatto capire di cercare un portiere di ...

Lazio-Crotone - Inzaghi stoppa Milinkovic-Savic : “Resta qui” : Lazio-Crotone, Inzaghi stoppa Milinkovic-Savic: “Resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Crotone, Inzaghi stoppa Milinkovic-Savic – Conferenza stampa del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in vista della sfida di domani contro il Crotone valevole per il diciottesimo turno di campionato. “MILINKOVIC RESTA QUI” Il ...

Il futuro di Milinkovic-Savic? Inzaghi fa il punto della situazione : “Milinkovic-Savic sta bene qui, e’ tranquillo ed e’ strafelice di giocare nella Lazio. Tante squadre lo seguono? Non sono preoccupato, anzi sono felice perche’ vuol dire che sta facendo bene”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone. “Se Sergej potra’ valere piu’ di Pogba? E’ molto giovane, un giocatore in continua ...