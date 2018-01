Milano | al via rimozione barconi-ristorante da Naviglio Pavese

Milano - al via rimozione dei barconi-ristoranti sul Naviglio Pavese : Le operazioni dureranno fino al 5 gennaio. Al momento sono al lavoro 18 fabbri, una quarantina di operai oltre al personale dell'impresa di trasporti. Una trentina gli agenti di polizia locale ...

Milano - incendio in mansarda in viale Campania : salvato disabile : Milano Una ventina di persone sono state sgomberate per un incendio scoppiato nella mansarda di un palazzo in viale Campania, a Milano. Un condomino disabile è stato trasportato al sicuro dai vigili ...

Capodanno a Cervia Milano Marittima : cenone e fuochi ai Magazzini del Sale e mega festa sul ghiaccio : Capodanno A Milano Marittima Domenica 31 dicembre a Mima on Ice si festeggia il Gran Capodanno in compagnia degli amici del Papeete e con gli spettacoli dell'arte del fuoco. Dalle 17 , i più piccoli ...

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via al reset per la carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via ai lavori per la carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Milano : M5S - sanzionare chi viaggia senza biglietto non aumentare costo biglietti : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - "Non sarebbe meglio pensare di mettere in pratica soluzioni drastiche per evitare il salto dei tornelli e sanzionare chi utilizza i mezzi di superficie senza biglietti", piuttosto che aumentare "i biglietti dei mezzi pubblici a 2 euro a partire dal 2019". lo dichiara il

Capodanno : Confcommercio Milano - 725 euro a persona per i viaggi : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - viaggi a Capodanno per oltre 710mila persone a Milano, Monza Brianza e Lodi, con un incremento, rispetto al 2016, dell’1,2% e una spesa media procapite di 725 euro (maggiore del 20% di quella nazionale). Lo stima l’Ufficio studi di Confcommercio Milano. Sarà, invece, di

Dall'incendio del Magazzino alla Camminata degli Auguri - il capodanno a Cervia e Milano Marittima : ...Mima on Ice si prepara a festeggiare la fine dell'anno con il Gran capodanno e l'Anello di ghiaccio più grande d'Europa si trasforma per l'occasione in una scenografia incantata con gli spettacoli ...

A Milano l'addio a Gualtiero Marchesi. Il sindaco Sala : 'Gli sarà dedicata una via - ma tra 10 anni' : Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi, 'ma tra 10 anni perché vogliamo rimanere fedeli alle regole, altrimenti è sempre un'eccezione'. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala arrivando al ...

Sindaco Sala : Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi : Milano, 28 dic. (askanews) Una via di Milano dedicata al grande chef Gualtiero Marchesi, scomparso a 87 anni il giorno di Santo Stefano. Non si farà subito ma fra dieci anni. A confermarlo, dopo tante ...

Gualtiero Marchesi - Sala : "Tra 10 anni una via di Milano porterà il suo nome" : Anche il cantante Elio alla camera ardente per il grande cuoco nel teatro Dal Verme. Il sindaco: "Sì a una collaborazione pubblico-privato per la sua scuola di...

Guida al blocco del traffico a Milano - Torino - Venezia - Bergamo e Pavia : Il livello di inquinamento è diventato troppo alte in diverse città italiane: le misure variano a seconda dei giorni consecutivi di sforamento del valore limite The post Guida al blocco del traffico a Milano, Torino, Venezia, Bergamo e Pavia appeared first on Il Post.

Marchesi : Consorzio Grana Padano - Milano gli dedichi una via : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Milano dedichi una strada o un luogo pubblico a Gualtiero Marchesi come segno di gratitudine a un grande milanese, ambasciatore positivo e vincente della sua città, della Lombardia e più in generale dell'intero Paese a livello internazionale". A chiederlo è Nicola Cesa

I blocchi del traffico a Milano - Torino - Venezia - Bergamo e Pavia : Sono scattati dove il livello di PM10, tra i principali agenti inquinanti atmosferici, ha superato il limite di 50 microgrammi per metro cubo The post I blocchi del traffico a Milano, Torino, Venezia, Bergamo e Pavia appeared first on Il Post.