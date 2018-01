Milan | si cerca il centravanti titolare per la sfida di domenica

Delpini : "Migranti e rifugiati - Milano sa accogliere chi è in cerca di pace" : "Milano, città della pace, città dove si pratica e si cerca di praticare quello che papa Francesco raccomanda per creare condizioni di pace per i migranti e i rifugiati che cercano pace: accogliere, ...

Il giallo dell'imprenditore trovato morto in auto nel Milanese - a setaccio la zona : si cerca il coltello : La protezione civile dragherà un fossato alla ricerca dell'arma che ha ucciso Cosimo Vincenzo Carino, 73 anni. Domani l'autopsia

Milano-Bicocca : una mostra fotografica racconta la storia di chi ha scelto di far ricerca in Italia : Cervelli Permanenti è un progetto fotografico dedicato al mondo della scienza, ai suoi protagonisti e alla sua missione più alta: contribuire all'evoluzione della società. Ma è anche un modo per ...

Fermata a Milano 35enne ricercata in Francia per terrorismo : Roma, 24 dic. (askanews) Una 35enne, cittadina marocchina naturalizzata italiana, considerata dalle autorità francesi membro di un gruppo terrorista che preparava attentati, è stata arrestata a Milano.

Milano - 25enne vuole farsi suora : padre e fratello cercano di rapirla. Arrestati : Hanno provato a caricarla forzatamente in auto per trasferirla nel paese d’origine, in provincia di Avellino, perché lei voleva farsi suora. A cercare di rapire la 25enne sono stati il padre e il fratello, Arrestati il 22 dicembre a Milano per sequestro di persona. Gli agenti della volante del Commissariato Comasina sono intervenuti, a seguito di segnalazioni giunte al 113, in via Pantaleo a Milano, quando i due uomini, di 59 e 28 anni, hanno ...

Milan-Atalanta - dalle 18.00 La Diretta Gattuso cerca il riscatto : Il Milan guidato da Gennaro Gattuso cerca il riscatto dopo l'ennesimo disastro della scorsa settimana sul campo del Verona, ma non sarà facile oggi a San Siro contro la frizzante Atalanta di mister ...

Eurolega - Milano fa visita a Malaga in cerca del bis : ROMA - L'Armani Exchange Milano, dopo aver battuto con qualche brivido finale il Baskonia Vitoria, si appresta ad affrontare questa sera alle 20.45 il secondo impegno settimanale di Eurolega in cui ...

Il Milan : 'Bonucci-Conte? Si ricercano trame oscure' : Appartengono sostanzialmente alla normalità, invece, i contatti fra grandi protagonisti: quando c'è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio '. Intanto in questi due giorni ...

