Milan | Musacchio potrebbe già partire | ecco i possibili sostituti dell’argentino

Milan-Austria Vienna - Europa League 2017-2018 : le probabili formazioni. Tutte le ultime novità. Silva-Cutrone davanti - Musacchio al posto di Romagnoli in difesa : Il Milan vuole tornare a vincere, dopo il ko del San Paolo nell’ultimo turno di campionato, e l’occasione si presenta subito in Europa League, competizione in cui stasera alle 21.05 i rossoneri torneranno in campo. Milan-Austria Vienna sarà il match in programma a San Siro e sarà valido per la quinta giornata del Gruppo D. Per raggiungere la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo, ai ragazzi di Montella basta un punto. ...