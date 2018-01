Mike Tyson apre una fattoria di marijuana

Dal ring al ranch : Mike Tyson ora coltiva marijuana : Dal ring al ranch. Mike Tyson diventa imprenditore e aprirà un ranch per la produzione di cannabis, dopo che la droga è stata legalizzata per uso ricreativo in California. L'ex campione mondiale dei pesi massimi, insieme ai suoi due soci in affari, aprirà la proprietà su un terreno di 40 acri a 60 miglia a sud-ovest del Parco nazionale della Death Valley. Il Tyson ranch permetterà ai coltivatori di coltivare il ...

Boxe - Mike Tyson ospite indesiderato in Argentina : SANTIAGO (CILE) - Dopo il Cile, anche l' Argentina ritiene Mike Tyson un ospite indesiderato. Giovedì sbarcato all'aeroporto di Santiago, l'ex campione del mondo dei pesi massimi si era visto negare l'...

Mike Tyson si racconta : "Ho preso la gonorrea da una che è morta di Aids" : Guardatemi, giudicatemi per quello che sono ora, non solo per le stronzate che ho fatto quando volevo metterlo in quel posto a tutto il mondo' .