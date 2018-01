Michele Santoro torna con “M” su Rai 3

Rai3 : Michele Santoro dall'11 gennaio - torna Antonio Albanese - debutta Carlo Conti : Michele Santoro , Antonio Albanese , Carlo Conti . Questi i nomi che segnano le novità attese per il 2018 su Rai3 . Da giovedì 11 gennaio Michele Santoro torna quindi sulla tv pubblica e lo fa raccontando l'attualità attraverso ritratti di personaggi politici e reportage. Tra i ritorni, annunciati dal direttore di rete Stefano Coletta a la Repubblica, c'è anche quello di Antonio Albanese . Il comico approderà in Rai con I topi, una striscia di ...

Rai3 a inizio 2018 : Amore criminale a Veronica Pivetti - Antonio Albanese in access con I topi - Carlo Conti in Ieri e oggi - novità per Massimo Gramellini-Michele Santoro : Il neo direttore di Rai3, Stefano Coletta, intervistato da Repubblica, annuncia di voler recuperare (anche) l'intrattenimento nel palinsesto previsto da inizio 2018.Capisaldi restano FuoriRoma, In mezz'ora, Cartabianca, la staffetta Report-Presadiretta e i campioni d'ascolto Chi l'ha visto? e Ulisse.prosegui la letturaRai3 a inizio 2018: Amore criminale a Veronica Pivetti, Antonio Albanese in access con I topi, Carlo Conti in Ieri e oggi, ...