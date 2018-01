Mezzi pubblici gratis fino a 15 anni | prendiamo esempio da estero e regioni virtuose

Legge di bilancio - dal 2018 tornano le detrazioni per i Mezzi pubblici : tornano la detrazioni fiscali per gli utenti dei mezzi pubblici. Nella Legge di bilancio 2018 è infatti previsto uno “sconto” per chi si abbona al trasporto pubblico locale.

Mezzi pubblici a Milano - tra un anno biglietto a 2 euro. Il confronto con le altre città in Italia e in Europa : Si va dai 90 centesimi di Bari, all'1,10 euro di Napoli, fino all'1,50 di Roma e Torino. Guardando all'estero, il costo della corsa sta tra Parigi (1,90 euro)...

Sala stanga sui Mezzi pubblici : il biglietto costerà 2 euro dal 2019 : Un altro aumento targato Pd. È dietro l'angolo. Oggi lo ha ufficializzato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Stiamo ipotizzando una crescita del biglietto Atm di 50 centesimi a partire dal 2019, un aumento dopo sette anni e mezzo di prezzo stabile". In buoni soldoni il biglietto dei mezzi pubblici arriverà a costare 2 euro. Il doppio rispetto a quando, al governo del capoluogo lombardo, c'era il ...

Nessuno vuole fare pubblicità sui Mezzi dell'Atac : Nessuno vuole fare pubblicità sui mezzi dell' Atac il disastrato parco mezzi , il tracollo del sistema economico di Roma e la lentezza del Campidoglio. Paolo Simioni , presidente, ad e dg di Atac, ha ...

Milano : troppe vibrazioni dai Mezzi pubblici - a rischio il cenacolo di Leonardo : Velocità massima 15 km/h per i tram che passano davanti al convento di Santa Maria delle Grazie dove si trova L'ultima cena. Ma il nemico più pericoloso è lo smog -

Google vi vuole svegli e attenti : la notifica per i Mezzi pubblici di Maps è ufficiale : Anticipata qualche giorno fa grazie a dei primi avvistamenti, la notifica di Google Maps che indica quando scendere o cambiare mezzo pubblico è ufficiale perché annunciata da Google con un comunicato. L'articolo Google vi vuole svegli e attenti: la notifica per i mezzi pubblici di Maps è ufficiale è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le cose da sapere sullo sciopero dei Mezzi pubblici GTT in corso a Torino : Per autobus, tram e metropolitana non ci saranno corse garantite dopo le 15: il comune di Torino ha stabilito la sospensione della ZTL Centrale per oggi The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici GTT in corso a Torino appeared first on Il Post.

Roma. Più Mezzi pubblici per favorire gli acquisti di Natale : Sono state potenziate le linee di trasporto pubblico nei fine settimana dall’Immacolata a Natale, è stata attivata la navetta dello Shopping, una linea circolare a servizio delle vie del Centro Storico. Sono state implementate le Linee metropolitane A e B-B1…Continua a leggere →