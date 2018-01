Meteo Protezione Civile | domani ancora venti molto forti su diverse zone d'Italia

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i forti venti : “nuova burrasca in arrivo” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della venti lazione sui settori alpini occidentali, sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro – meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Neve e forti venti - nuova allerta Meteo della Protezione Civile : Ancora forte maltempo sull'Italia per tutta la giornata di giovedì. Un vortice freddo attraversa l’Italia portando piogge e temporali sparsi, con quota Neve in rapido calo. Il passaggio della perturbazione è...

Allerta Meteo della Protezione Civile : in arrivo neve e piogge : Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica sta interessando in queste ore gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa...

Forte maltempo in arrivo - pesante allerta Meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : allarme arancione in tre Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in transito sull’area mediterranea centrale apporterà ancora condizioni di maltempo sul nostro Paese che, oltre ai forti venti già presenti nei bassi strati, da domani determinerà anche precipitazioni diffuse, soprattutto sulle Regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo bollettino della protezione civile : ancora allarme rosso per la pianura Padana : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione, per la quale sono stati diffusi vari avvisi di condizioni Meteorologiche avverse nei giorni scorsi, e che sta determinando condizioni di diffuso maltempo. In considerazione dell’evoluzione dei fenomeni Meteorologici previsti e in atto, è stata valutata, per le giornate di oggi e domani, Allerta rossa per rischio idraulico diffuso sulla pianura emiliana centrale e sulla ...