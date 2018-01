Messina | a che punto è l' iter per il riconoscimento delle condizioni di sicurezza dello

San Silvestro riporta il bel tempo anche su Messina e Reggio Calabria : fiumi in piena ma senza criticità - torna a splendere il sole [FOTO] : 1/5 ...

28 dicembre 1908 : il terremoto che cancellò Messina - : Tre giorni dopo il Natale, un sisma del decimo grado della scala Mercalli, con epicentro nello stretto di Scilla e Cariddi, distrusse la città siciliana e gran parte di Reggio Calabria. I morti furono ...

Messina - 'La città a un passo da noi' : il libro di Michele Limosani all'Accademia peloritana dei Pericolanti : ... preside vicario della facoltà di statistica, direttore di Ilo (Industrial liason office) e direttore del dipartimento di economia, statistica matematica e sociologia Desman. È stato componente della ...

Maxioperazione nel Trapanese contro i fiancheggiatori di Messina Denaro : Palermo, 14 dic. (askanews) E' sempre caccia aperta al boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, 130 poliziotti della Squadra Mobile di Palermo e dello Sco ...

Trapani - caccia ai fiancheggiatori di Messina Denaro. Perquisizioni a Castelvetrano : Duecento agenti delle squadre mobili di Palermo e Trapani, con i colleghi del Servizio centrale operativo di Roma, stanno eseguendo pequisizioni a Castelvetrano

Messina Denaro - decine di perquisizioni a Castelvetrano a presunti fiancheggiatori del boss latitante : Duecento agenti della Squadra Mobile di Palermo e dello Sco stanno effettuando decine di perquisizioni nella zona di Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il blitz è coordinato dalla dda di Palermo. Le perquisizioni sono in corso nelle abitazioni di una trentina di fiancheggiatori del capomafia, tutti indagati per favoreggiamento. Messina Denaro è latitante dall’estate del 1993, dopo gli ...

Maxioperazione a Castelvetrano - perquisite le case dei fiancheggiatori del boss Messina Denaro : In azione duecento agenti della Mobile di Palerno e dello Sco.L'ipotesi di reato è fiancheggiamento

Vasco Rossi concerti a Messina 2018 : come arrivare - parcheggi - info utili : Vasco Rossi farà tappa allo Stadio San Filippo di Messina per un concerto del suo Non Stop Live Tour il 21 giugno 2018. Il Kom sarà anche a Padova, Torino, Roma e Bari. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Messina, parcheggi, info utili. SCOPRI come ACQUISTARE IL BIGLIETTO Vasco Rossi concerti a Messina 2018: come arrivare, parcheggi e altre info come arrivare IN AUTO Lo stadio è raggiungibile essenzialmente con ...

Messina - truffa all'Inps : 33 arresti - 69 indagati. C'è anche l'ex vicepresidente del Consiglio comunale di Brolo : Misure cautelari nei confronti di 33 persone sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti, in provincia di Messina, e notificate dai Carabinieri per una ...

Al Museo di Messina la rassegna 'Arte é Scienza' : un'equipe di ricercatori svela le tecniche di restauro e valorizzazione delle opere : ...d'Arte in due postazioni allestite nelle sale dedicate al XVI secolo Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Il Museo Regionale di Messina aderisce alla IV edizione 2017 della rassegna "Arte è Scienza", la ...

Mafia : famiglia Messina Denaro pubblica anche quest'anno necrologio per padre latitante : Palermo, 30 nov. (AdnKronos) - Puntuale, come ormai accade da tempo, anche quest'anno è stato pubblicato sul Giornale di Sicilia il necrologio di Francesco Messina Denaro, il padre del boss latitante Matteo Messina Denaro, morto il 30 novembre 1998 a Castelvetrano (Trapani). Il necrologio, firmato a

Messina : Miccichè - Genovese jr dimostrerà sua innocenza : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - "Luigi è un bravo ragazzo, sono certo che, a dispetto del momento durissimo, della sua giovane età e delle polemiche pretestuose degli avversari politici, saprà dimostrare nelle sedi opportune e nei tempi della giustizia la sua innocenza". Così il commissario azzurro i

Messina : riciclaggio - indagata anche la madre di Luigi Genovese : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - C'è anche Chiara Schirò, moglie dell'ex deputato Fi Francantonio Genovese e madre del giovane deputato all'Ars Luigi Genovese, tra gli indagati per riciclaggio ed evasione fiscale nell'ambito dell'indagine che ha portato al sequestro penale di beni per circa 100 milioi

Maltempo - l’occhio del ciclone sullo Stretto di Messina regala qualche ora di tregua e uno scenario magico con l’Etna innevata e fumante [GALLERY] : 1/5 Credit: Massimiliano Pedi ...