"Melania Trump tradisce il 'Make America Great Again'" : la first lady non veste mai americano (ma italiano) : C'è un motto su cui è incardinata praticamente tutta la politica interna di Donald Trump, "Make America Great Again", che da subito si è trasformato in un consiglio spassionato ai concittadini: comprare Americano per risollevare l'economia. Peccato, però, che proprio la first lady Melania e la first daughter Ivanka non dimostrino di seguire il suggerimento del tycoon, facendo infuriare i cittadini: la figlia ...

Melania Trump è più famosa di Kate Middleton e Beyoncé : Agli americani è stata posta questa domanda: "Quale donna, di cui hai letto o sentito e che vive oggi in qualche parte del mondo, ammiri di più? E qual è la tua seconda scelta?". La più nominata è ...

Il mistero Melania Trump : cn_read_more title="Melania Trump: "Grazie, Chelsea, per avere difeso mio figlio"" url="https://www.vanityfair.it/news/politica/2017/08/24/Melania-Trump-grazie-chelsea-per-avere-difeso-mio-figlio" ...

Melania Trump ordina la rimozione della storica magnolia della Casa Bianca : La facciata meridionale della Casa Bianca sta per cambiare: una magnolia che si trova là dal 1828 per volere del settimo presidente degli Stati Uniti Andrew Jackson, in onore della moglie morta prima della sua...

Perché il web si accanisce su Melania Trump? : Nel tempo però nessuno può dimenticare le critiche del mondo del web rivolte in primis alle sue espressioni facciali, poi ad alcuni outfit considerati non sempre adatti e infine alle decorazioni di ...

Usa - tutti pazzi per Melania. Trump : 'La stella della nostra famiglia' : Ma la percezione che negli Stati Uniti, e in giro per il mondo, sia nata una stella. (Melania Trump in abito Gucci accanto alla First Lady cinese Peng Liyuan. Pechino, novembre 2017)

Rivincita Melania : la first lady è più popolare di Donald Trump - : L'approvazione per la compagna del presidente Usa è cresciuta tantissimo nel corso del 2017: dal 37% del giorno dell' insediamento alla Casa Bianca al 54% dell'ultimo sondaggio di Gallup. Resta invece ...

Melania Trump : un Natale all'insegna del bianco Video : Il lavoro di #Melania Trump 47 anni conferma che quest'anno alla Casa Bianca sara' davvero un bianco Natale. Come vuole una traduzione americana vecchia più di 200 anni deve essere la First Lady ad occuparsi dei preparativi ogni anno, in vista del 25 Dicembre. Addobbi di tutto rispetto in quel di Washington. Come ci informa la nota rivista settimanale Grand Hotel, l'interno della residenza presidenziale è stata abbellita con ben 71 ghirlande, 53 ...

Melania Trump : 'Ecco cosa vorrei per Natale' : Hanno fatto il giro del mondo – ovviamente per questioni diplomatiche – e non c'è stato momento pubblico che non abbiano affrontato insieme. Ma davvero Melania è a suo agio nel ruolo di first lady? ...

Natale alla Casa Bianca : Melania mostra gli addobbi - i primi della presidenza Trump (Foto) : The decorations are up! @whitehouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! Un post condiviso da First Lady Melania Trump (@flotus) in data: 27 Nov 2017 alle ore 06:13 PST Arriva il Natale alla Casa Bianca, il primo per Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. A presentare le decorazioni della White House è la First Lady Melania Trump, con alcuni post sui sui profili social ufficiali. Nel video ...

Casa Bianca - il primo albero di Natale dei Trump? Ci pensa Melania : Ve lo immaginate Donald Trump che fa l’albero di Natale? No eh? Il presidente degli Stati Uniti, da un punto di vista meramente d’immagine, poco si presta a decorare l’abete natalizio. E così ci pensa Melania. Bella e perfettamente calata nel personaggio “madrina delle feste”, la first Lady si aggira per la Casa Bianca alla ricerca delle migliori decorazioni: ha scelto un servizio natalizio da tavola in porcellana ...

Primo Natale a Casa Trump : Melania prepara gli addobbi : «Le decorazioni sono al loro posto, la Casa Bianca è pronta per il Natale. Auguri e buone feste»: così Melania Trump ha accompagnato su Twitter un video che mostra il work in progress degli addobbi nella Casa presidenziale. Protagonista assoluta del video è lei (compare – poco – il figlio Barron) che fa la parte della brava padrona di Casa: viso sorridente, aria pacata, al posto del solito tubino indossa un maglione avvolgente come ...

