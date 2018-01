Matoforu e le sue storie sulle dune del deserto sardo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) "Per noi ci sarà soltanto il canto delle cicale/e il volo dei cardellini/che ci riporteranno indietro bambini/a quando un bacio e un sorriso/sapevano di eternità".È la filastrocca del cantabarbaricino che, protagonista dell'ultimo romanzo di Salvatore Niffoi Il venditore di metafore, incontra lungo la via del ritorno. Perché di viaggi parla principalmente questo libro, che ha più l'aria di essere un mito dell'antica Grecia, anzi, dell'antica Sardegna da cui tziu Niffoi proviene.Il viaggio non è solo quello che compie materialmentesu e giù per il territorio, in compagnia del cane Giustino e di un carro su cui depone tutti i viveri che gli abitanti di quei paesi sconosciuti gli donano dopo aver sentito le sue; il viaggio in questo caso è urgenza, è necessità di tornare là ...