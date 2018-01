Marijuana : in California legale anche a scopo ricreativo : La California si appresta a diventare il più grande mercato per la Marijuana legale a scopo ricreativo. La vendita di cannabis è infatti stata liberalizzata completamente a partire dal primo gennaio ...

Boxe - Mike Tyson diventa imprenditore di cannabis! Produrrà la Marijuana in California : Mike Tyson non smette mai di stupire. L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha infatti intrapreso una nuova attività imprenditoriale insieme ad altri due soci: di dedicherà alla coltivazione della cannabis! Questa pianta, dopo essere stata autorizzata da 20 anni per ragioni mediche, è diventata ora legale in California anche per utilizzo ricreativo. Il 51enne nativo di Brooklyn aprirà dunque un ranch da 40 acri, situato 60 miglia a ...

Come funziona la Marijuana legale in California : Chi la può comprare, quanto costa, che conseguenze avrà: economiche e non solo The post Come funziona la marijuana legale in California appeared first on Il Post.

Torte e tè - via libera alla Marijuana ricreativa La California sfida gli Usa : Dal 1 gennaio è legale anche per usi ricreativi. Un business miliardario. Il commercio di cannabis è ancora considerato un reato a livello federale. L’apertura nello Stato più grande d’America può attirare i grandi gruppi industriali

Marijuana legalizzata in California - reportage di Sky TG24 dagli Usa - : Dall'1 gennaio 2018 nel Golden State è entrata in vigore la depenalizzazione della cannabis anche a scopo ricreativo, approvata tramite referendum nel 2016. Il prodotto si potrà acquistare solo nei ...

California : la Marijuana è legale : Con l’inizio del 2018, la marijuana diventa legale in California anche per uso ricreativo. La cannabis può essere acquistata ora nei negozi di Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz, San Diego e altre località, ma non ancora a San Francisco e Los Angeles dove le autorità non hanno ancora iniziato a concedere le licenze ai negozi. In quest’ultima città, le prime licenze dovrebbero essere emesse mercoledì. La marijuana è già legale in ...

California : la Marijuana ora è legale : 4.52 La California ha iniziato le sue prime vendite legali storiche di marijuana ricreativa a Oakland, una grande città portuale sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Harbourside, il più grande dispensario collettivo senza scopo di lucro di Oakland, ha aperto le sue porte ieri per vendere i primi grammi di erba ai propri clienti.La California si è unita a un numero crescente di altri stati nel paese che hanno legalizzato la vendita di ...

Marijuana libera in California : legale l'uso ricreativo della cannabis : SAN FRANCISCO La California inaugura il 2018 come maggiore mercato mondiale per la cannabis. l'uso ricreativo della Marijuana, diventato legale dopo esser stato per referendum in novembre, promette ...

Capodanno alla Marijuana in California : sì alla cannabis anche a scopo ricreativo : La marijuana è già legale in altri sette stati dell'Unione tra cui Oregon, Washington, Colorado e Alaska

Da oggi l’uso ricreativo della Marijuana è legale in California : In conseguenza del referendum che lo aveva approvato nel novembre 2016, l’uso ricreativo della cannabis è diventato legale dal primo gennaio 2018 nello stato americano della California: è il sesto degli Stati Uniti in cui succede, in una progressione lenta The post Da oggi l’uso ricreativo della marijuana è legale in California appeared first on Il Post.

California - dal 1 gennaio via libera a vendita Marijuana a uso ricreativo : I sindacati inoltre prevedono che la legalizzazione della marijuana in California, approvata con un referendum del 2016, andrà a stimolare l'economia locale. "Si creerà una nuova industria regolata ...