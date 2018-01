Mamma mia! | il successo del tour prosegue e al Sistina si replica dall' 11 ottobre

Successo per Mamma mia! A Roma tutto esaurito anche per gli ultimi 6 spettacoli al Sistina - : Cresce senza sosta il Successo del musical Mamma Mia! , la Produzione interamente italiana che con i suoi 102.570 spettatori fino ad oggi è senza dubbio il più importante evento teatrale della stagione.

Mamma mia! Here we go again : il primo trailer del sequel con Meryl Streep : Sull’isola di Kalokairi tutto è rimasto come è sempre stato. Il tepore del sole, le cianche sulla strada, le pietre bianche delle case e persino la salopette di Donna, il personaggio portato al successo da Meryl Streep nel primo capitolo di Mamma Mia!. Oggi, nove anni dopo quelle coreografie sui pontili, la storia riprende lì dove si era interrotta, con l’amore sempre più grande fra Sophie e Sky e le marachelle di Donna, Tanya e Ali, ...