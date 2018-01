Maltempo | Valle d’Aosta | chiuso per rischio frane il tratto della Statale 26

Maltempo - nevica in Valle d’Aosta : chiusa la Val Ferret [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo : la corsa dei Babbi Natale in Valle di Ledro rinviata al 30 dicembre : La gara ‘Babbi Natale alla Riscossa‘, che si doveva svolgere ieri sulla camminata che costeggia il lago di Ledro, è stata rinviata a sabato 30 dicembre a causa del Maltempo. Si tratta di una gara goliardica: 4 chilometri da affrontare vestiti rosso, con barba bianca e cappello d’ordinanza. L'articolo Maltempo: la corsa dei Babbi Natale in Valle di Ledro rinviata al 30 dicembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Coldiretti : “Danni nella Valle del Liri - Sora - Isola del Liri e Atina” : La forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta da venerdi’ pomeriggio sulla provincia di Frosinone ha causato danni soprattutto alle attivita’ agricole. Cosi’ Coldiretti in una nota. Le zone maggiormente colpite risultano essere quelle della Valle del Liri, Sora, Isola del Liri e Atina, nella Valle di Comino. La Coldiretti provinciale di Frosinone tiene sotto osservazione l’evolversi del quadro complessivo che, ...

Maltempo nel Bergamasco : esonda torrente in alta valle Seriana - fango e detriti in strada : Un torrente è nella notte scorsa a Gandellino, in alta valle Seriana: in strada si sono riversati fango e detriti. Sul posto sono i vigili del fuoco. Il torrente della valle Pesel si è ingrossato a causa delle piogge e della nevicata. I vigili del fuoco hanno provveduto a prosciugare il fango, ma la strada è ancora interrotta. L'articolo Maltempo nel Bergamasco: esonda torrente in alta valle Seriana, fango e detriti in strada sembra essere il ...

Maltempo Valle d’Aosta : fino a 90 centimetri di neve nel settore occidentale : Continua a nevicare in Valle d’Aosta: l’ufficio neve e valanghe della Regione ha registrato dai 60 ai 90 cm di neve caduta a Courmayeur, La Thuile e nelle altre località del settore occidentale. A Cogne, nelle altri valli del Gran Paradiso e nella zona centrale della Regione rilevati tra i 40 e i 70 cm. A Gressoney e nel resto del settore orientale si segnalano 20-40 cm. Domani il pericolo valanghe “sara’ 4-forte nella ...

Maltempo Valle d’Aosta : disagi alla circolazione e treni soppressi : Il Maltempo e la neve hanno concesso una tregua in Valle d’Aosta, dove si registrano però disagi alla circolazione: i treni previsti in mattinata sulla linea Aosta–Ivrea sono stati soppressi. Una slavina ha invaso la SS26 a La Saxe (Courmayeur): la circolazione è interrotta. Interrotta la circolazione per pericolo valanghe anche su alcune arterie regionali: a Rhemes-Saint-Georges, a Valsavarenche e a Courmayeur. Strade innevate con ...

Maltempo - neve in Valle Stura : chiusa la provinciale del Faiallo : neve in Valle Stura, dal Tiglieto al Faiallo. Lo segnala il centro operativo della Citta’ metropolitana di Genova. Lungo la strada provinciale 73 del Faiallo si registrano 15 centimetri di neve, mentre l’asfalto e’ ghiacciato per cui e’ stata decisa la chiusura notturna della strada. Domani mattina i tecnici verificheranno la situazione alle otto per stabilire l’eventuale riapertura. neve anche a Tiglieto, dove al ...

Maltempo : in Veneto fase operativa attenzione per neve nei fondovalle alpini : Venezia, 29 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto del bollettino emesso oggi alle ore 13:00, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima pro

Maltempo : arriva la neve in Valle d’Aosta - cime imbiancate : E’ arrivata la neve in Valle d’Aosta, oltre i 1.500 metri di quota: si registrano al momento 10-15 centimetri, sufficienti ad imbiancare le principali località turistiche come Courmayeur, Gressoney e Cogne. Secondo le previsioni dell’ufficio meteo regionale è prevista una ripresa delle precipitazioni, più probabili nelle zone confinanti con il Piemonte. L'articolo Maltempo: arriva la neve in Valle d’Aosta, cime imbiancate ...