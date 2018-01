Maltempo | stato d’emergenza in Veneto | delibera pubblicata in Gazzetta

Maltempo : stato di emergenza a Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 ...

Maltempo : stato di emergenza in Emilia-Romagna per l’alluvione e il gelicidio : Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato oggi che “il Governo decreterà lo stato di emergenza per l’ultima alluvione e il gelicidio in Appennino. Daremo subito nei Comuni più colpiti tra i 300 e i 350.000 euro per i primi interventi“. L'articolo Maltempo: stato di emergenza in Emilia-Romagna per l’alluvione e il gelicidio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata : Pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri che stabilisce la proroga dello stato di emergenza per ulteriori sei mesi in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a gennaio 2017 in Molise e nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 in Basilicata. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e consumi in calo : al mercato del pesce non c'è stato il pienone : mercato del pesce San Timoteo © TermoliOnLine TERMOLI . Le giornate come oggi, 24 dicembre, vigilia di Natale, piazza mercato del pesce a Termoli era un unico pullulare di clienti presso i box ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri delibera lo “stato d’emergenza” per il Veneto. Proroga per l’Emilia Romagna : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche che si sono verificate nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. La Proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di ...

Maltempo - Veneto : Frana Cadore stato di attenzione fino a lunedì : Venezia, 16 dic. (askanews) In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale del Veneto, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, 'al fine di garantire un ...

Maltempo : la Regione Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la richiesta di stato di emergenza per il Maltempo dell’11 e 12 dicembre che ha causato anche la piena record del fiume Enza, che ha rotto un argine allagando Lentigione di Brescello, nel Reggiano. La richiesta sara’ inviata subito al Governo, come Bonaccini aveva anticipato in una telefonata al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, martedi’ scorso, ...

Maltempo Liguria : dichiarato lo stato d’emergenza per i danni delle mareggiate : E’ stato autorizzato dalla Giunta regionale della Liguria lo stato di emergenza a seguito dei danni causati dal Maltempo nei giorni scorsi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone. “E’ un primo passo rispetto ad un’eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale che ci permette pero’ di attivare procedure di urgenza e piu’ snelle, per consentire ai Comuni di ...

