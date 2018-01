Maltempo | paura su voli atterrati a Olbia per il maestrale 

Maltempo Puglia : paura nel Foggiano - autobus esce fuori strada : paura questa mattina nel Foggiano: sulla SP130 tra Roseto Valfortore e Alberona un autobus di linea, su cui viaggiavano una trentina di studenti diretti a Lucera, ha sbandato a causa della strada ghiacciata, uscendo fuori dalla carreggiata. L’autista del mezzo è riuscito a fermare il mezzo prima che potesse finire nel burrone sottostante. L’incidente è avvenuto in località Passo del Crocione. L'articolo Maltempo Puglia: paura nel ...

Maltempo : Liguria - fa ancora paura Magra : GENOVA, 12 DIC - I fiumi Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra, nello Spezzino, sorvegliati speciali perché a rischio esondazione dopo le piogge di domenica e di ieri, non hanno creato problemi ...

Maltempo Liguria : fiumi sorvegliati speciali - il Magra fa paura : In Liguria i fiumi sono sorvegliati speciali in queste ore: in particolare l’Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra nello Spezzino. I corsi d’acqua sono a rischio esondazione a seguito delle abbondanti piogge di domenica e di ieri. La situazione del Magra è critica, mentre l’Entella, che ieri pomeriggio aveva tracimato alla foce, è calato di livello, come gli affluenti principali, i torrenti Lavagna e Sturla. In calo anche ...

Maltempo : tromba d’aria a Sanremo - danni e paura in centro città. Neve e piogge previste in tutto il Nord Italia : Una tromba d’aria si è formata venerdì intorno alle 13 nella città ligure: danni e paura, ferita una donna. Allerta meteo per possibili precipitazioni nevose anche in Lombardia e Piemonte

Maltempo - tromba daria si abbatte su Sanremo : danni e paura in centro : La tromba d'aria ha provocato la caduta di numerosi alberi e cartelloni stradali. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza tegole e rami pericolanti e rimuovere dalle strade ...

Maltempo - paura a Palermo : crolla un cornicione in centro : E’ crollato un cornicione da un palazzo nobiliare in corso Vittorio Emanuele a Palermo, dove polizia municipale e vigili del fuoco sono intervenuti per transennare l’area e provvedere con la messa in sicurezza. Chiuso il tratto che collega via Roma ai Quattro Canti. In quel momento, nessuno passava da li’. Il personale del 115 ha messo in sicurezza la facciata. Il forte vento sta causando disagi a Palermo. Alcuni cavi ...

Maltempo in Campania - crolla tetto della scuola : tragedia sfiorata - paura tra ragazzi : Aversa. tragedia sfiorata presso l?istituto tecnico ?Alessandro Volta? di Aversa, in via dell?Archeologia, al confine con Gricignano, dove, intorno alle 13.40, è...

Maltempo - Legambiente : “Con la pioggia ritorna la paura per informazione e prevenzione” : “Nella nostra regione, così come in gran parte d’Italia, la responsabilità dei danni, della melma e del fango che mettono a repentaglio vite umane e mettono a rischio case e strade, va ricercato nell’assenza di controlli, nella mancanza di una seria e concreta politica di prevenzione e monitoraggio del territorio, nella devastazione e cementificazione di vastissime aree. Con il Maltempo ritorna la paura e la ricetta per una ...

Maltempo - paura sui cieli di Roma : aereo di linea tenta tre volte l'atterraggio - i passeggeri terrorizzati pregano : Sconvolti, segnati dalla paura: non erano difficili da riconoscere, a Fiumicino, i visi di chi ha affrontato il volo 9U891 Air Moldova da Chisinau a Roma, atterrato con un'ora e un quarto di ritardo ...

