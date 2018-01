Maltempo in tutta Italia e sabato in arrivo la nevicata della Befana

Maltempo in tutta Italia e sabato è in arrivo la nevicata della Befana : Mareggiate, raffiche di vento e bufere di neve. Il 2018 è iniziato all'insegna del Maltempo. E si contano già i primi danni e, purtroppo, anche la prima vittima. Ieri a Praiano, in Costiera Amalfitana,...

Maltempo su tutta Italia. Turista muore travolta da onda sulla costiera amalfitana : Vento forte e nevicate sui rilievi. Da nord a sud le temperature restano basse su tutto lo Stivale. Tragedia sulla costiera amalfitana a causa del Maltempo. Una Turista veneta di 55 anni è morta in ...

Maltempo - pioggia e neve portano disagi in tutta Italia : Il Maltempo non ha dato tregua ai disagi in queste ultime ore. In Trentino sono caduti fino a 80 centimetri di neve e la viabilità, benché generalmente buona, diventa problematica mano a mano che ci si avvicina ai passi del Pordoi e del Sella. A Madonna di Campiglio qualche problema sulle strade e a Cortina d’Ampezzo i disagi si fanno più imponenti a causa della neve caduta durante le ultime 24 ore che hanno dato lavoro ai vigili del fuoco ...

Forte Maltempo su tutta l’Italia : tanta neve sulle Alpi - Cortina in tilt : Giornata di maltempo, pioggia e vento su tutta l’Italia, con le temperature in calo rispetto ai giorni passati. neve sulle Alpi, in particolare a nord est, con Cortina in tilt per le intense precipitazioni che hanno interessato le Dolomiti: nella cittadina, già meta dei turisti, la viabilità è stata bloccata per ore, ma poi la situazione si è andata normalizzando. Abbondante neve anche in Lombardia: ora c’è il rischio di valanghe. A ...

Maltempo - neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

Maltempo Molise : neve in tutta la provincia di Isernia : neve in tutta la provincia di Isernia: si segnalano alcuni cm di accumulo in AltoMolise, ed a Capracotta in particolare. Tutte le strade sono percorribili con le dovute cautele, gomme termiche o catene a bordo: lo confermano i vigili del fuoco, che sono impegnati in queste ore in una serie di interventi per i danni provocati ieri dal vento forte che ha sradicato alberi e spezzato rami. L'articolo Maltempo Molise: neve in tutta la provincia di ...

Maltempo - allerta su tutta Italia : pericolo valanghe. Mappa : "Tra oggi e domani un'intensa perturbazione atlantica investira' l'Italia, portando oggi Maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi. Domani migliora al Nord-Ovest - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mentre nubi e piogge insisteranno in gran parte dell'Italia, con nevicate a quote collinari in Emilia Romagna e al Centro. La perturbazione infatti sara' seguita da venti piu' freddi settentrionali ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : alberi caduti e allagamenti a Roma : La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo: si prevedono a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Forti pioggia nella Capitale, con vigili del fuoco al lavoro: oltre 100 gli interventi in una sola giornata. Disagi in Campania

Maltempo - previsioni meteo/ Torna l'inverno : piogge e neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana.

Neve e pioggia - a Santo Stefano arriva il Maltempo su tutta Italia - : Annuvolamenti dalla Liguria alla Calabria per tutto il 26 dicembre. Mercoledì 27 annunciate precipitazioni particolarmente intense in Toscana, Campania e Molise. LE PREVISIONI METEO

Maltempo - allarme per uno smottamento : un padre riesce a mettere in salvo tutta la famiglia : Papà eroe, riesce a salvare tutta la famiglia dai danni del Maltempo. Uno smottamento la scorsa notte ha colpito Mezzoldo, nel Bergamasco: una famiglia è riuscita a uscire dalla sua abitazione grazie ...

Il Maltempo devasta la Liguria : scuole chiuse in quasi tutta la Regione [ELENCO] : A causa dell’ondata di maltempo con allerta Rossa (la piu’ elevata) e arancione (media) in molte aree della Regione, tanti Comuni hanno deciso di mantenere chiuse le scuole. Analogo provvedimento era gia’ stato preso anche per la giornata odierna. Per la giornata di domani martedì 12 Dicembre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nella provincia di: Imperia Savona capoluogo Rapallo Santa Margherita Tutte le ...