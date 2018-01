Malgioglio in Narcos | è tutto vero | ecco in quale ruolo lo potremo vedere

CRISTIANO Malgioglio/ Il GF Vip 2 lo rilancia - avrà una parte in Narcos 4 di Netflix? (L’anno che verrà) : CRISTIANO MALGIOGLIO con il video del brano Mi sono innamorato di tuo marito, si è fatto notare al di fuori dei confini italiani. Proposta una parte nella serie Narcos.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:00:00 GMT)

Bufala o verità il provino di Cristiano Malgioglio per Narcos 4? Le indiscrezioni sul suo coinvolgimento : La partecipazione (nonostante la finale mancata per un soffio) al Grande Fratello Vip 2017 potrebbe aver portato fortuna a Cristiano Malgioglio: se l'ultima indiscrezione che lo riguarda fosse vera, il cantante avrebbe già un volo prenotato con destinazione Los Angeles per andare a conoscere il regista di Narcos, serie tv alla quale potrebbe prendere parte. Come riporta infatti la rivista Spy, settimanale nato da un'idea di Alfonso Signorini ...

Narcos - “Cristiano Malgioglio in trattativa per la quarta serie. A Los Angeles dopo Natale” : dopo Il Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio potrebbe approdare di nuovo sugli schermi. Ma questa volta si tratta di quelli di Netflix, che lo avrebbe contattato per prendere parte alla quarta serie di Narcos. A riportarlo è il settimanale Spy. Per il paroliere e cantante – il suo ultimo singolo Mi sono innamorato di tuo marito è stato visto oltre nove milioni di volte su YouTube – non si tratterebbe però del primo ruolo da ...