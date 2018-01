: Il portale del #m5s e` stato bucato a causa di softwer obsoleto da almeno 4 anni ed insicuro - IcaroLuca : Il portale del #m5s e` stato bucato a causa di softwer obsoleto da almeno 4 anni ed insicuro - MovArturoAN : RT @EugenioCardi: #Tg1: "Bufera sul #M5S. Mancata trasparenza sui voti online. Sito web in tilt". #M5sBuffoni Domanda: ma avevamo proprio… - RaffaelePizzati : RT @EugenioCardi: #Tg1: "Bufera sul #M5S. Mancata trasparenza sui voti online. Sito web in tilt". #M5sBuffoni Domanda: ma avevamo proprio… - AlbertoForesti3 : RT @Michele_Anzaldi: Provvedimento Garante Privacy su illeciti M5s/Rousseau su data breach [7400401] - Il documento integrale - EugenioCardi : #Tg1: "Bufera sul #M5S. Mancata trasparenza sui voti online. Sito web in tilt". #M5sBuffoni Domanda: ma avevamo p… -

Il sito del M5S ha registrato rallentamenti e difficoltà nelle operazioni di autocandidatura per le prossime elezioni politiche. E' stato l'alto numero di accessi per lea creare problemi, fa sapere il M5S. Il termine, che scadeva alle 12, è stato prorogato alle 17. "Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del M5S", si legge sul blog."Noi le liste bloccate non le facciamo nelle segrete stanze del partito, ma con consultazioni pubbliche", aggiunge Di Maio.(Di mercoledì 3 gennaio 2018)