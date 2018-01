M5s | voto in tilt per boom autocandidature | parlamentarie chiuse alle 17

Si rafforza la Lega - fermo il M5s Il Pd al 21-22% - LeU non decolla Borsino del voto - nuovissimi numeri : Elezioni 4 marzo 2018. Su Affaritaliani.it il Borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

L'alto numero degli accessi per le parlamentarie M5s ha provocato rallentamenti e difficoltà per le operazioni di auto candidatura tanto che il Movimento ha deciso di prorogare fino alle 17 di oggi il termine che è appena scaduto.

M5s - voto in tilt per boom autocandidature : parlamentarie prorogate : Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del M5s, unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà".

Mancanza di trasparenza e poca sicurezza sul voto online : il Garante per la privacy valuta sanzioni per M5s : ... in occasione della scelta di candidati da includere nelle liste elettorali del Movimento o per orientare altre scelte di rilevanza politica, venga registrata in forma elettronica mantenendo uno ...

Voto online su Rousseau - Garante per la privacy minaccia sanzioni per M5s : Il Garante per la privacy mette nel mirino Rousseau, la piattaforma online del Movimento 5 stelle e ipotizza delle sanzioni. Il 21 dicembre 2017 l'Autorità ha infatti emesso un provvedimento indirizzato ai gestori del sito del M5S, di Beppe Grillo e dell'associazione Rousseau dopo gli episodi di violazione dei dati personali dei cittadini, avvenuti a partire da agosto da parte di hacker.Il Garante prescrive nei confronti dei titolari dei ...

Voto - M5s : candidati anche non iscritti : 21.40 Il M5S cambia le regole. Prima c'erano le "Parlamentarie", rigorosamente riservate agli iscritti, ora, in vista delle elezioni del 4 marzo, potranno candidarsi ai collegi uninominali anche esponenti della società civile non iscritti ai Cinquestelle, che però "si siano distinti sul territorio per la loro professionalità e competenza". Nel nuovo codice di comportamento degli eletti si prevede anche una multa da 100mila euro se cambiano ...

M5s - Grillo torna a teatro a Roma una settimana prima del voto : Serate evento speciali, per pochi intimi, in cui Beppe e alcuni amici condividono la loro visione del mondo che è e che verrà '. Il costo dei biglietti è sensibilmente aumentato dopo la prima che ...

Il Centrodestra sfonda quota 40% M5s fermo - Pd al minimo storico Voto - il sondaggio della svolta. I dati : Elezioni 2018. E' fatta per il Centrodestra? Quasi. Per la prima volta la coalizione di Berlusconi, Salvini, Meloni e le nuove gambe sfonda quota 40% e arriva al 40,4. È la clamorosa novità dell'ultimo sondaggio Euromedia Research Segui su affaritaliani.it

Di Maio e il governo M5s : ‘Appello dopo il voto a tutte le forze politiche’ Video : Sono due giorni che il candidato premier del #M5S, #Luigi Di Maio, continua a ripetere di essere pronto a stringere accordi post elettorali con le altre forze politiche se il Movimento fondato da Beppe Grillo non dovesse ottenere una maggioranza sufficiente a governare da solo. Visto che il mancato raggiungimento di quota 51% ma anche il 40% al momento sembra lontano è una ipotesi molto più che probabile, #Di Maio si è dovuto adeguare, ...

Voto Lazio - Roberta Lombardi (M5s) canta "Non sono una signora" : Roma, (askanews) - Radio Rock 106.6 ha dato il via alle interviste canore ai canditati alle elezioni regionali del Lazio - che si terranno nella primavera del 2018.La prima ad essere raggiunta dal ...

Elezioni - Di Maio : M5s punta al 40% - dopo voto appello a tutti : Roma, 17 dic. (askanews) 'Il nostro obiettivo è arrivare al 40 per cento per governare da soli, se non lo avremo ci assumeremo la responsabilità e per governare faremo un appello pubblico ai partiti, ...

M5s - Di Maio : 'Dopo il voto assicureremo un percorso che ci porterà al governo' : 'Noi ci vogliamo prendere la responsabilità di dare un governo a questo Paese ed è per questo che, fin dalla sera delle elezioni, ci muoveremo per comporre la maggioranza, per dare un governo 5 stelle ...

Sicilia : M5s pubblica foto con Bulla che mostra voto segreto : Palermo, 16 dic. (AdnKronos) - Il M5S ha pubblicato sulla pagina Facebook del movimento in Sicilia un frame del video in cui si vede il deputato dell'Udc Giovanni Bulla che mostra il suo voto segreto, per l'elezione del Presidente dell'Ars, all'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.