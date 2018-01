M5s | Rousseau nel mirino del Garante della Privacy

M5s - Rousseau nel mirino del Garante : 21.51 Il Garante della privacy, al termine di un'istruttoria, ipotizza sanzioni per violazioni del trattamento dei dati personali dell'Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dati del M5S, e della piattaforma Rousseau. Il Garante indica interventi per aumentare la sicurezza, rendere più consapevoli gli utenti dei flussi dei dati e si riserva di valutare sanzioni amministrative contro l'associazione, presa si mira in agosto dagli ...

