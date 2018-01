M5S | il primo candidato civico | Io | compagno di lotte di Rodotà | in campo a difesa

Sondaggi politici : centrodestra vola - M5S primo partito Video : Gli ultimi Sondaggi politici di Nando Pagnoncelli per Il Corriere della Sera vedono il centrodestra stabile al 36 per cento, se si contano i voti di #Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. In crisi il partito democratico, che perde un altro punto percentuale. Flessione anche per il Movimento 5 Stelle, anche se continua a ricoprire un ruolo da protagonista all'interno del panorama politico italiano. Alle spalle dei principali partiti ...

Sondaggi - Pd in caduta : è il livello più basso degli ultimi 5 anni. M5S primo : La settimana difficile del Pd con l’infuocato dossier banche, il ruolo della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, il fallimento di una possibile coalizione con il Campo Progressista di Giuliano Pisapia, potrebbe aver inciso sulla perdita di un punto netto per i dem. I dati sono stati elaborati da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. La flessione è dell’1% e porta il partito, guidato da Matteo ...

Sondaggi - Pd paralizzato al 24. M5S primo quasi al 28. Ma negli ultimi 3 mesi il balzo maggiore è di Forza Italia : Per la palma del primo partito sarà sfida a due tra Pd e M5s, dice Matteo Renzi a PiazzaPulita. In realtà, a meno di 3 mesi dalle elezioni politiche, il Partito democratico sembra ingessato. Lo dice un Sondaggio Index Research, elaborato proprio per il programma de La7. I democratici da tre mesi galleggiano infatti tra il 24 e il 26 per cento. Il problema per il Nazareno è che il 24 è la percentuale attuale. Come si vede dal grafico di lungo ...

Fake news - Renzi presenta il primo rapporto e chiede a Lega e M5S di chiarire l'intreccio di siti e post falsi : Il gruppo si chiama Adesso Basta! Movimento Italiano Contro La Politica Corrotta! I suoi amministratori sono però tutti profili Fake. Una volta chiamati in causa da David Puente (blogger e debunker, ...

Elezioni - Di Maio : M5S sarà primo e chiederà lincarico a Mattarella : "Se non dovessimo avere i numeri per governare da soli, noi saremo comunque la prima forza politica del Paese e chiederemmo l'incarico al presidente della Repubblica, avviando poi consultazioni con tutte le altre forze sui temi del M5s". Lo ha detto il candidato premier per i 5 Stelle, ...

Sondaggio Ipsos : M5S primo partito - PD in calo - centrodestra al 36% : Liberi e Uguali , la nuova formazione politica che ha il Presidente del Senato Grasso come leader, ottiene più voti della somma di Mdp, Sinistra italiana e Possibile. Tra indecisi e non interessati a ...

Sondaggi - Pd di Renzi al minimo storico : 24 - 4%. M5S è primo partito - Forza Italia stacca la Lega. Liberi e Uguali al 6 - 6 : Sedici punti in meno rispetto alle Europee di tre anni fa, il 6% lasciato per strada da maggio a oggi: il Pd è al minimo storico nell’era Renziana. E le rilevazioni non tengono conto del forfait di Giuliano Pisapia e Angelino Alfano, usciti di scena mercoledì. L’ultimo Sondaggio di Ipsos registra il crollo del partito Democratico e la crescita del Movimento Cinque Stelle, primo partito con il 29,1% delle preferenze secondo le ...

Sondaggi - effetto Grasso ma non troppo : Liberi e uguali al 6. Pd sulla soglia del 24 - centrodestra al 36. M5S primo partito : Il fatto nuovo della settimana è l’incoronamento di Piero Grasso da leader del movimento unico di sinistra, Liberi e uguali. Una novità che secondo Massimo D’Alema potrebbe portare la lista anche alla doppia cifra. Il primo test, dopo meno di una settimana, dà effettivamente una tendenza in salita, ma sottolinea che il 10 per cento è ancora lontano. Secondo Index Research per PiazzaPulita, la lista aumenta dello 0,3 e supera la ...

M5S - Di Maio : 'Saremo il primo partito e ripristineremo l'articolo 18' : E dalla Lombardia Luigi Di Maio lancia un messaggio al mondo produttivo: 'Noi il Jobs Act lo vogliamo abolire. Crediamo che sotto i 15 dipendenti, non serva l'articolo 18 alle imprese, perché in quel ...

Di Maio - incarico dopo voto a M5S - saremo primo partito : (ANSA) - CASALMAGGIORE (CREMONA), 2 DIC - Chi vuole "fare l'inciucio" dopo le elezioni politiche, "non ha e non avrà il 51% dei seggi: quindi noi saremo la prima forza politica del Paese e chiederemo l'incarico di governo". Così il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ha risposto a una domanda sul rischio di instabilità del prossimo Parlamento, a margine di una ...