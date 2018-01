M5s chiude candidature 'parlamentarie' - proteste per sito lento : Roma, 3 gen. (askanews) Una proroga della scadenza per le autocandidature alle 'parlamentarie' del Movimento 5 stelle non è bastata per placare le proteste causate dal funzionamento a singhiozzo delle ...

Livorno - l’ippodromo chiude dopo oltre 120 anni. Pd e M5s si danno la colpa. La società chiede 3 milioni al Comune : Via gli ultimi cavalli, lucchetti alle serrature, pronti i sigilli: agonia finita per lo ippodromo Caprilli di Livorno, a due passi dallo stadio di Ardenza, non solo storico impianto sportivo di livello nazionale e internazionale (aprì nel 1894) ma anche polmone verde a pochi passi dal lungomare e per intere generazioni di giovani cuore pulsante delle serate estive. Il curatore fallimentare della Labronica corse cavalli, società tutta pubblica ...

Migranti : Baldin (M5s) - chiudere subito centro di Conetta : Venezia, 17 nov. (AdnKronos) - “Il campo di Conetta va chiuso immediatamente”. Ad affermarlo, dopo le tensioni e le manifestazioni da parte di Migranti, ospitati nei campi della zona, che si sono svolte fra il veneziano e il padovano, è la Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle del veneto, Eri

M5s chiude la porta a Mdp sull'articolo 18. E sulle alleanze : "Bersaniani e Lega stalker - per noi pari sono" : "Da qualche settimana siamo perseguitati da due stalker: Mdp (che sta per Mantenimento Della Poltrona) e Lega Nord. Sono le frange, anzi, le frangette del sistema. Dopo il voto in Sicilia, che ha messo in discussione la sicurezza delle ammucchiate con il Rosatellum, il loro stalking si è fatto martellante. Noi con questa gente non vogliamo averci nulla a che fare". Lo precisa il Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo in un post dal ...

M5s chiude alle alleanze con Mdp e Lega : "Sono due stalker - per noi pari sono" : "Da qualche settimana siamo perseguitati da due stalker: Mdp (che sta per Mantenimento Della Poltrona) e Lega Nord. Sono le frange, anzi, le frangette del sistema. Dopo il voto in Sicilia, che ha messo in discussione la sicurezza delle ammucchiate con il Rosatellum, il loro stalking si è fatto martellante. Noi con questa gente non vogliamo averci nulla a che fare". Lo precisa il Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo in un post dal ...

Elezioni Sicilia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi? Disco rotto che parla alla mafia - è ora di chiuderlo politicamente in un sarcofago” : “Berlusconi? Mi assumo le responsabilità di quel che dico: in questi giorni in Sicilia ha lanciato messaggi alla mafia, perché, quando si parla di ponte sullo Stretto o di arresti legittimi solo per delitti di sangue, si sta di fatto assecondando i desideri delle cosche mafiose“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal deputato del M5S, Alessandro Di Battista, che aggiunge: “E di fronte al comportamento di ...

Il M5s chiude la campagna elettorale con una pedalata per Casaleggio : Chiusura della campagna elettorale in Sicilia per il M5s: pedalata nel centro di Palermo per Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e il candidato governatore Giancarlo Cancelleri.

Elezioni Sicilia - Grillo chiude la campagna M5s : “Non è voto politico ma referendum. Se perdiamo? Maalox pronto” : PALERMO – Le Elezioni regionali in Sicilia? “Non è un voto politico, è un referendum: di qua o di là”. L’astensionismo? “È un alibi, una giustificazione”. E se dovessero perdere? “Ho già pronta una scatola enorme di Maalox. Poi ci vediamo sulla spiaggia di Mondello e facciamo una festa, facciamo un fuoco con quell’assessore lì”. E quell’assessore lì è Angelo Parisi, indicato in giunta ...

Elezioni Sicilia - Grillo chiude la campagna del M5s : “Non è voto politico ma referendum. Se perdiamo? Maalox pronto” : PALERMO – Le Elezioni regionali in Sicilia? “Non è un voto politico, è un referendum: di qua o di là”. L’astensionismo? “È un alibi, una giustificazione”. E se dovessero perdere? “Ho già pronta una scatola enorme di Malox. Poi ci vediamo sulla spiaggia di Mondello e facciamo una festa, facciamo un fuoco con quell’assessore lì”. E quell’assessore lì è Angelo Parisi, indicato in giunta da ...

Salvini apre all’alleanza Lega-M5s - Di Maio chiude Video : Salvini apre all’alleanza Lega-M5S, Di Maio chiude Video Il leader della Lega non esclude un’alleanza post voto con il M5S, ma il candidato premier pentastellato esclude questa ipotesi. Clicca e guarda il Video ...