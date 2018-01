LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0 - si inizia allo Stadium. C’è Dybala - out Higuain : in palio la semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell’Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l’Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due ...

Derby Juventus-Torino : formazioni ufficiali e partita in diretta LIVE : Derby Juventus-Torino, Coppa Italia 2017/2018, in diretta live: formazioni ufficiali, cronaca, sintesi, risultato, pagelle e tabellino.

LIVE Juventus-Torino - cronaca e risultato in tempo reale : probabili formazioni : ... Pjaca in Germania, duello Juve-Inter per Cristante Buffon-Donnarumma, i tifosi del Milan contro il portiere della Juventus Dove vedere Juventus Torino di Coppa Italia in diretta tv streaming e le ...

Juventus-Torino LIVE - come guardare in DIRETTA il derby di Coppa Italia 2018 : orario d'inizio e probabili formazioni : La partita sarà trasmessa in DIRETTA tv su Rai Uno, in DIRETTA streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 3 GENNAIO: 20.45 Juventus-Torino Juventus-Torino: ...

Juventus-Torino LIVE - come guardare in DIRETTA il derby di Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e probabili formazioni : Oggi mercoledì 3 gennaio si giocherà Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena il sentitissimo derby della Mole, una stracittadina che scalda gli animi delle due tifoserie pronte a sostenere le rispettive squadre nella cosa verso la qualificazione alle semifinali dove le attende l’Atalanta. Si preannuncia un incontro molto avvincente e intenso ...