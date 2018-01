LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Pjaca ad un passo dallo Schalke 04 - per il Napoli torna di moda Ciciretti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

Calciomercato LIVErpool : Ufficiale l’arrivo di Van Dijk : Virgil Van Dijk è un nuovo calciatore del Liverpool. Il neo calciatore dei Reds, arriva alla corte di Klopp per la clamorosa cifra di 85 milioni di euro. Con questa cifra diventa il difensore più pagato della storia del Calciomercato. Il costosissimo difensore, ormai ex Southampton, sarà a disposizione di Klopp dal 1 Gennaio all’apertura della finestra di Calciomercato. il difensore classe 1991 vestirà la maglia n° 4 dei ...

