: Quattro tra i migliori libri usciti nel 2017, che saranno molto utili anche nel 2018. #Graphic #Designer #design… - dcatapano : Quattro tra i migliori libri usciti nel 2017, che saranno molto utili anche nel 2018. #Graphic #Designer #design… - Dartonit : Libri, quattro suggerimenti italiani (di qualità) - Il Fatto Quotidiano - silviabest77 : Libri, quattro suggerimenti italiani (di qualità) - Vi_spiego : RT @F_il_Magnifico: Vi spiego come ho fatto i compiti oggi: -mi siedo alle tre e mezza -apro il libro di fisica -mi mancano gli appunti -c… - F_il_Magnifico : Vi spiego come ho fatto i compiti oggi: -mi siedo alle tre e mezza -apro il libro di fisica -mi mancano gli appunt… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Dopo una serie infinita di fallimenti letterari (il più mirabolante è probabilmente quello legato alla messa in stampa di un libro di pagine bianche, nella speranza di fare successo grazie a un’opera che non stanchi i lettori), Domizio Pertica decide di aprire un’agenzia investigativa insieme alla praghese Venus Diomede, giunta in Italia in compagnia della sua merla parlante. Da qui prende, anzi prosegue, una narrazione surreale che deve molto alla letteratura noir, ma anche al realismo magico di stampo sudamericano, ai deliri on the road alla vodka di Venedikt Erofeev e a una lunga tradizione di testi rappresentativi del caos e della delirante società postmoderna globale. Si tratta di Agenzia Pertica, di Luca Ragagnin (Miraggi Edizioni), opera originale, colta e divertentissima difficilmente collocabile nell’ormai trito e commerciale panorama letterario nazionale. Sodoma, ...