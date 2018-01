Le tre rose di Eva | spoiler | Aurora si sposa ma con chi?

Le tre rose di Eva 4 anticipazioni : AURORA sposa FABIO o ALESSANDRO? : Matrimonio evento nel finale di Le tre rose di Eva 4: come nelle favole AURORA Taviani (Anna Safroncik) avanzerà in chiesa al braccio di suo padre Ruggero Camerana (Luca Ward), in uno stupendo abito da sposa bianco… Le certezze però, in pieno stile “tre rose”, finiscono qui. Chi è l’uomo che aspetta AURORA all’altare? Alessandro Monforte (Roberto Farnesi) o FABIO Astori (FABIO Fulco)? E soprattutto… a quale dei due uomini alla fine AURORA ...

Le tre rose di Eva 4 - anticipazioni puntata 10 finale di stagione : Gran finale per la fiction Le Tre Rose di Eva giunta alla quarta stagione e con Roberto Farnesi e Anna Safroncik: in onda il decimo episodio, quello conclusivo, giovedì 4 gennaio alle 21,15 su Canale 5. Le tre Rose di Eva 4, anticipazioni puntata 10 Alessandro (Roberto Farnesi) è ancora rinchiuso nella cella di Cristina (Anna Favella). Aurora (Anna Safroncik) è preoccupata perchè lui non risponde e l’auto su cui viaggiava viene trovata nel ...

Le tre rose di Eva 4 - trama ultima puntata : Alessandro ed Aurora in pericolo! : Le tre rose di Eva 4 nella sua decima ed ultima puntata vi lascerà costantemente con il fiato sospeso. Ecco l’intrigante trama che vede Alessandro ed Aurora in pericolo… Le tre rose di Eva 4 giunge all’ultima puntata della quarta stagione e tutti siamo curiosi di sapere come andrà a finire questa appassionante storia. Vittorio Astori verrà finalmente arrestato? Cristina Rontal porterà al termine la sua vendetta? L’amore tra Aurora (Anna ...

Le tre rose di Eva 4 anticipazioni : TESSA e RUGGERO fanno l’amore : Un momento di grande passione è alle porte per una delle coppie più amate de Le tre rose di Eva 4: TESSA Taviani (Giorgia Wurth) e RUGGERO Camerana (Luca Ward) nella nona puntata si sono trovati “più vicini che mai” durante istanti di grande tensione, quando lui l’ha rinchiusa nel deposito di Primaluce per impedirle di tornare da Vittorio (Riccardo Polizzy Carbonelli), e dalla rabbia all’amore il passo è stato breve… ma il bacio a cui i ...

Ascolti tv ieri - La notte di Vasco vs Le tre rose di Eva | Auditel 28 dicembre : Ascolti tv ieri, 28 dicembre. La messa in onda del concerto di Vasco avrà permesso a Rai 1 di raggiungere la vetta dello share? O ha avuto la meglio la serie Tv le tre rose di eva trasmessa su Canale 5? Scopriamolo leggendo questo articolo. Ascolti tv, 28 dicembre Come appena accennato, Rai 1 ha mandato in onda ieri sera l’attesissimo show “La notte di Vasco”. A vedere il concerto sono stati 2.637.000 spettatori pari al 12.3% ...

Ascolti TV | Giovedì 28 dicembre 2017. La notte di Vasco 12.3% - Le tre rose di Eva 13.6% : La notte di Vasco Su Rai1 La notte di Vasco (in replica) ha conquistato 2.637.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Le Tre rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 La carica dei 101 ha interessato 2.565.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.370.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 La grande storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Le tre rose di Eva quarta stagione : spoiler epilogo Video : Oramai siamo quasi giunti alle battute finali della quarta stagione de Le tre rose di Eva [Video] che ha visto un ritorno inaspettato quanto atteso, quello di #anna safroncik nei panni di Aurora Taviani/Camerana. La fiction, purtroppo, dal momento dell'esordio della nuova stagione non ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico arrivando ad essere un vero e proprio flop nella gara degli ascolti del giovedì toccando una media di 3.000.000 ...

Le tre rose di Eva 4 – Nona puntata del 28 dicembre 2017 – Anticipazioni e trama. : Nona puntata, la penultima, stasera con Le tre rose di Eva, la fiction di Canale5 giunta alla quarta stagione. Dieci nuove emozionanti puntate,con nuove avvincenti avventure. Le tre rose di Eva 4 | Nona puntata giovedì 28 dicembre 2017 Un primo tentativo di fare arrestare Vittorio dai Carabinieri fallisce perché Lucrezia riesce a nascondere la […] L'articolo Le tre rose di Eva 4 – Nona puntata del 28 dicembre 2017 – Anticipazioni e ...

