Le tre rose di Eva 4 anticipazioni | AURORA sposa FABIO o ALESSANDRO?

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Matrimonio evento nel finale di Le tredi Eva 4: come nelle favoleTaviani (Anna Safroncik) avanzerà in chiesa al braccio di suo padre Ruggero Camerana (Luca Ward), in uno stupendo abito dabianco… Le certezze però, in pieno stile “tre”, finiscono qui. Chi è l’uomo che aspettaall’altare?Monforte (Roberto Farnesi) oAstori (Fulco)? E soprattutto… a quale dei due uomini alla finedirà di sì? Le tredi Eva 4: cos’è successo finora… Esistonofotografiche che possono dare una risposta a questa domanda, ma prima di vederle ricapitoliamo brevemente come arriveremo alla scelta di, che conclude la quarta stagione delle Tredi Eva iniziata col suo “ritorno in vita”, o meglio con la rivelazione del suo salvataggio segreto da parte di Ruggero e Lea Astori (Daniela Poggi). All’inizio ...