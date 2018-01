Le prossime guerre le combatteranno i robot E la cosa ci deve preoccupare molto

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) All’inizio dell’anno Time ha pubblicato la lista di quelli che potrebbero essere i dieci rischi più imminenti nel 2018. Dopo l’espansione commerciale della Cina e la grande quantità di scenari nei quali possono verificarsi incidenti diplomatici, al terzo posto della sua classifica, il settimanale americano mette in guardia dai rischi derivanti da quella che viene definita la Guerra Fredda della tecnologia. “Il più acceso scontro mondiale per l’affermazione del potere economico è centrato sullo sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione”, si legge. L’espansione della Cina ha infatti portato Pechino non solo ad affermarsi come principale potenza commerciale al mondo, ma anche come leader negli investimenti in nuove tecnologie quali apparati di controllo automatizzato e intelligenze artificiali. La perdita da ...