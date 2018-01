Le nuove Smart TV di LG saranno dotate dell’intelligenza artificiale ThinQ e di α alpha

Ecco la sinistra che non aspetta l'articolo 18 : mutualismo e nuove forme del lavoro - l'esempio della cooperativa Smart : Il lavoro è sempre più precario. Che scoperta. Non solo in Italia, dove dati freschissimi ci dicono del record di 2milioni e 784mila lavori precari battuto solo nel primo trimestre di quest'anno. La 'piaga' della crisi del lavoro salariato è un tratto caratteristico dell'economia globale, il contratto a tempo indeterminato è ormai un sogno ovunque. Piaga? Sogno? Ognuno scelga come vuole, ma certo esiste nel mondo una ...

Galaxy S8 - nuove pericolose truffe coinvolgono lo smartphone Samsung : Galaxy S8 ed S8 Plus, i due eccellenti ed apprezzati top di gamma di Samsung, sono stati fra i primi a distinguersi dalla concorrenza per via di un impatto estetico diventato iconico, oltre a rappresentare un concreto punto di riferimento. Il primo elemento che andrebbe citato è indubbiamente l'infinity display, per effetto di cui le cornici che ricoprono la zona frontale risultano ancora più ridotte dello standard. Questa scelta tecnica ...

Wind : Ecco Le nuove Offerte Wind Smart 7 Easy E Smart 9 Easy : Wind: Nuove Offerte Wind Smart 7 Easy e Wind Smart 9 Easy a partire da 7 euro ogni 4 settimane. Quanto costano? Cosa offrono? Cosa comprendono? Ecco i dettagli Wind Smart 7 Easy E Smart 9 Easy La stagione invernale è alle porte e come di consueto Wind si prepara a lanciare Nuove Offerte e […]

Wind : due offerte nuove Wind Smart 9 e Easy e Wind Smart 7 Easy e ulteriori iniziative : nuove offerte e promozioni da Wind che lancia in vista del Natale e presto ne arriveranno altre. Attenzione ai rincari previsti da Gennaio

nuove immagini dei prossimi 6 smartphone di Alcatel : Ecco Nuove immagini di Alcatel 1X, Alcatel 3, Alcatel 3C, Alcatel 3X, Alcatel 3V e Alcatel 5. Guardiamole insieme L'articolo Nuove immagini dei prossimi 6 smartphone di Alcatel è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

nuove tecnologie : smartphone pieghevoli - riconoscimento 3D del volto - batterie e zoom ottico 5X : Facciamo il punto della situazione in merito alle Nuove tecnologie nel settore mobile: smartphone pieghevoli, batterie a stato solido, zoom 5X e riconoscimento 3D L'articolo Nuove tecnologie: smartphone pieghevoli, riconoscimento 3D del volto, batterie e zoom ottico 5X è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.